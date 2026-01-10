İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Emeklilere Yeni Yıl Müjdesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Emeklilere Yeni Yıl Müjdesi

10.01.2026 10:27  Güncelleme: 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, emeklilere sağlanan kira ve market desteklerini 2026'da 2 bin 500 liraya yükseltti. Su faturalarındaki indirimli uygulama da devam edecek. Başkan Cemil Tugay, emeklilerin ekonomik zorluklar karşısında desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarafından emeklilere sağlanan 1000'er liralık kira ve market destekleri, 2026'da 2 bin 500 liraya yükseltildi. Ayrıca su faturalarındaki indirimli uygulama da devam edecek. Başkan Cemil Tugay, emeklilerin ekonomik darboğazdan en çok etkilenen kesimlerden biri olduğunu belirterek, "Emekli Kart uygulaması ile geçen yıl binlerce vatandaşımıza yıllık 60 milyon liradan fazla yardım ulaştırdık. Ama daha fazlasını yapmak istiyoruz. Bu hizmetimizden haberdar olmayan emekli yurttaşlarımız bize başvursun. Kentimizde sıkıntı içinde yaşan kimse olmasın istiyoruz" dedi.

Emekli Dayanışma Kartı kapsamında ihtiyaç sahibi emeklilere sağlanan kira, market ve su faturası destekleri artırıldı. Bu kapsamda kira ve market yardımları aylık 1.000'er liradan 2 bin 500 liraya  yükseltildi. Su faturalarında ise 0–4 metreküp su tüketimine ilişkin bedelin tamamının ücretsiz olması, kalan tutarın ise yüzde 50'sinin karşılanması uygulaması 2026 yılında da devam edecek.

"Emeklilerimizi ayrı bir yere koyuyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 2026 yılının ilk günlerinde Büyükşehir Belediyesi'nin Emekli Kart uygulamasını hatırlatarak, desteğe ihtiyaç duyan yurttaşlara başvuru çağrısı yaptı. Tugay,  "İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak sıkıntı yaşayan tüm yurttaşlarımıza pek çok alanda yardım ulaştırıyoruz. Bunların arasında emeklilerimizi ayrı bir yere koyuyoruz. Çünkü içinde bulunduğumuz dönemde onlar daha fazla sıkıntıda. Emekli Kart uygulaması ile geçen yıl binlerce vatandaşımıza yıllık 60 milyon liradan fazla yardım ulaştırdık. Ama daha fazlasını yapmak istiyoruz ve bunu yapmaya hazırız. Bu hizmetimizden haberdar olmayan yurttaşlarımız bize başvursun istiyoruz. Kentimizde sıkıntı içinde yaşan kimse olmasın. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Binlerce emekliye ulaşıldı

İzmir'de 2024 yılında 3 bin 372 emekliye 446 bin 857 liralık destek ulaştırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi 2025 yılında emeklilere kira, market ve su faturası desteği sağladı. Yıl boyunca 1919 emekliye 6 milyon 896 bin liralık kira, 8 bin 427 emekliye 52 milyon 788 liralık market yardımı yapıldı. 1900 emekli yurttaşa 841 bin 411 liralık su faturası desteği sağlandı. İhtiyaç sahibi emekliler için 0-4 metreküp su bedelinin tamamı ücretsiz olurken, geri kalan fatura tutarının yüzde 50'sinin karşılığı ücretlendirilmişti.

Desteklerden yararlanmak isteyen emekli yurttaşlar, https://bizvariz.izmir.bel.tr/destekAl adresi üzerinden başvuruda bulunabiliyor.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Cemil Tugay, Ekonomi, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Emeklilere Yeni Yıl Müjdesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin “çay tiryakisi“ şehri belli oldu Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı Türkiye'nin "çay tiryakisi" şehri belli oldu! Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı
Sokak köpeklerinin ağır yaraladığı Tunahan’ın ailesine, 5 milyon TL manevi tazminat ödenecek Sokak köpeklerinin ağır yaraladığı Tunahan'ın ailesine, 5 milyon TL manevi tazminat ödenecek
Nuriye Dilmaç cinayetinde kan donduran ifade: Babam annemi boğdu, hafriyat alanına gömdük Nuriye Dilmaç cinayetinde kan donduran ifade: Babam annemi boğdu, hafriyat alanına gömdük
Süper Kupa’da süper derbi İşte iki takımın eksikleri Süper Kupa'da süper derbi! İşte iki takımın eksikleri
Trump, İngilizlerin iddiasını doğruladı: Hamaney gidecek bir ülke arıyor Trump, İngilizlerin iddiasını doğruladı: Hamaney gidecek bir ülke arıyor
Dün geceye damga vuran kare Dün geceye damga vuran kare

13:43
Fenerbahçe’de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi
Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi
12:52
Ender Mermerci’nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
Ender Mermerci'nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
12:39
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
11:31
Üç kesime dağıtılacak Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı
11:22
Ev sahibi illallah etti 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
10:23
YPG’den temizlenen Halep’ten son görüntüler
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 14:00:22. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Emeklilere Yeni Yıl Müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.