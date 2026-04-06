İzmir'de "Patili Dostumuz" Projesiyle İnsan, Hayvan ve Doğa Arasındaki Bağ Güçleniyor

06.04.2026 10:04  Güncelleme: 11:19
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Patili Dostumuz' projesi, engelli çocuklar ve ailelerinin hayvanlar ve bitkilerle etkileşimlerini artırarak sosyal hayata katılımlarını sağlıyor. Proje, toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyerek, çocukların duygusal gelişimlerine katkıda bulunuyor. Etkinliklerde hayvanlarla etkileşim ve doğa temalı aktiviteler gerçekleştiriliyor. Projeye katılan aileler, çocuklarıyla birlikte daha kaliteli zaman geçirirken, toplumsal destek ağı da oluşturmaktadır.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Patili Dostumuz" projesiyle engelli çocuklar ve aileleri, hayvanlar ve bitkilerle kurdukları bağ sayesinde hem sosyal hayata katılıyor hem de duygusal gelişimlerini güçlendiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler, Veteriner İşleri ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlıklarının ortaklığıyla geçen yıl başlatılan "Patili Dostumuz: Kentsel Yaşamda Destekleyici Etkileşimler" projesinin ikinci grup etkinlikleri başladı.

Yurdoğlu Engelli Merkezi'nde düzenlenen programda, projeye ilişkin anne ve babalara bilgi verildi ardından çocuklar ve aileler, oyun etkinlikleriyle birbirlerini tanıdı. Etkinlikte anneler serbest zaman geçirirken, babalar çocuklarıyla birlikte doğa temalı resim atölyesine katıldı.

Altı hafta sürecek proje boyunca engelli çocuklar ve aileleri hem kent yaşamına daha aktif katılım sağlayacak hem de insan, hayvan ve doğa arasındaki bağ güçlendirilecek.

Hayvanlar ve bitkilerle çalışmalar

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan Cansu Deniz Ağ, projedeki temel amaçlardan birinin babaları sürece aktif şekilde dahil ederek toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek olduğunu belirtti. Ağ, bu nedenle etkinliklerin pazar günleri düzenlendiğini aktardı.

Ağ, "Proje kapsamında sağlık kontrolleri tamamlanan farklı hayvan türlerini her hafta İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndan İnciraltı Hortikültürel Bahçe'ye getireceğiz. Uzman veteriner hekimler, hayvan bakıcıları ve psikososyal destek ekipleri eşliğinde çocuklar ve aileler bu hayvanlarla bir araya getirilecek. Güvenli ve kontrollü bir ortamda gerçekleştirilen etkinliklerde, dokunsal temas ve duyusal gelişim üzerine çalışmalar yapacağız. Oturumların başında ayrıca fide ve tohum dikim etkinlikleri de düzenleniyoruz. Ziraat mühendisleri eşliğinde mevsimine uygun bitkiler, çocukların gözetiminde yetiştiriliyor; böylece çocukların sorumluluk bilincinin gelişmesine katkı sağlanıyor" dedi.

Ön test ve son test uygulaması

Projenin birçok olumlu çıktısı olduğunu vurgulayan Ağ, "Bu proje sayesinde hayvan fobisi olan çocuklar fobilerini yenebiliyor; sık atak geçiren çocuklar ise hayvanlara dokunarak sakinleşebiliyor. Proje sürecinde hayvan sahiplenen aileler de oluyor. Babalar, çocuklarıyla dışarıda nasıl daha nitelikli zaman geçirebileceklerini öğrenirken, aynı zamanda sosyal bir destek ortamı oluşuyor ve aralarında arkadaşlıklar kuruluyor. Proje kapsamında ön test ve son test uygulamaları da gerçekleştiriliyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Psikoloji Bölümü tarafından hazırlanan bu testler, proje öncesinde ve sonrasında uygulanarak bilimsel veriler elde edilmesini sağlıyor" diye konuştu.

Hayvan sahiplendirme çalışmaları da yapılıyor

Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Eğitim, İletişim ve Destek Hizmetleri Şube Müdürü, Veteriner Hekim Ebru Tong ise proje kapsamında katılımcıların hayvanlarla birebir temas kurmasının sağlandığını belirtti. İnsanların hayvanlarla iletişim kurmasının rahatlatıcı etkisinin bilimsel olarak bilindiğini vurgulayan Tong, bu bağı güçlendirmek açısından projeye büyük önem verdiklerini ifade etti. Projenin hayvan sahiplendirme çalışmalarına da katkı sunduğunu dile getiren Tong, hayvan sahiplenmek isteyen ailelerin, çocuklarının hayvanlarla bir arada yaşayıp yaşayamayacağı konusunda zaman zaman kaygı duyduğunu ancak çocukların hayvanlarla birlikteyken duygusal gelişimlerinin olumlu yönde ilerlediğini gözlemleme fırsatı bulduklarını belirtti. Tong ayrıca, hem çocuklara hem de ailelere hayvanlara doğru yaklaşım konusunda bilgilendirme yaptıklarını, hayvanlarla temas ve iletişime ilişkin faydalı bilgiler paylaştıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
