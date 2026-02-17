İzmir'de Toplu Ulaşımda Engelli Kartı'nın Adı "Özel Kart" Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir'de Toplu Ulaşımda Engelli Kartı'nın Adı "Özel Kart" Oldu

17.02.2026 09:36  Güncelleme: 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelli ulaşım kartının isminde değişikliğe giderek 'Engelli' ibaresini 'Özel' olarak değiştirdi. Bu kararla, özellikle çocuk kullanıcıların daha rahat hissetmeleri amaçlanıyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda toplu ulaşımda kullanılan Engelli Kartı'nın adını "Özel Kart" olarak değiştirdi. Düzenlenecek ücretsiz kartlarda "Engelli" ibaresi yerine "Özel" ibaresi yer alacak. Mevcut kart sahipleri ise talep etmeleri halinde kartlarını yenileyebilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Hemşehri İletişim Merkezi'ne (HİM) vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda engelli ulaşım kartının isminde değişikliğe gitti. Özellikle çocuk kullanıcıların ücretsiz engelli ulaşım kartlarını kullanırken çekingenlik yaşadıklarının ifade edilmesi üzerine, İzmirim Kart üzerinde yer alan "Engelli" ibaresinin "Özel" olarak değiştirilmesine karar verildi. Bundan sonraki süreçte İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ tarafından düzenlenecek ücretsiz engelli ulaşım kartlarının üzerinde  "Özel" ibaresi yer alacak. Mevcut kart sahipleri ise talep etmeleri halinde kartlarını yenileyebilecek. Yenileme işlemi nedeniyle oluşacak kart bedeli başvuru sahibi tarafından ödeniyor.

Fotoğraflı kimlik belgesinin ibrazı zorunlu

Sağlık Kurulu Raporu ile yüzde 40 ve üzeri oranda engelli olduğunu belgeleyen Türk vatandaşları ile yüzde 50 ve üzeri ağır engelli olduğunu belgeleyen kişiler; kendileri ve birden fazla olmamak kaydıyla birlikte seyahat edecekleri refakatçileriyle belediyeye bağlı şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabiliyor. Başvurular, tüm Kart Başvuru Merkezleri'ne şahsen yapılıyor. Başvuru sırasında fotoğraflı kimlik belgesinin ibrazı zorunlu tutuluyor. Ayrıca nüfus cüzdanının aslı, son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen güncel engelli kimlik kartının ibraz edilmesi gerekiyor. Belge ile doğrulama zorunluluğu bulunduğundan, "Özel" kartların dijital versiyonu halihazırda oluşturulamıyor.

Vatandaşlar, detaylı bilgiye https://www.izmirimkart.com.tr/ulasim-kartlari/ucretsiz-refakatci adresinden ulaşabiliyor.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Engelliler, Belediye, Ulaşım, Güncel, Çocuk, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Toplu Ulaşımda Engelli Kartı'nın Adı 'Özel Kart' Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı
Hurda otobüsteki yangın kamerada: 16 yaşındaki Abdullah öldü 3 gözaltı Hurda otobüsteki yangın kamerada: 16 yaşındaki Abdullah öldü; 3 gözaltı
Zonguldak’ta maden ocağında göçük 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor
Ünlü oyuncu bir telefonla kan davasını bitirdi Ünlü oyuncu bir telefonla kan davasını bitirdi
Fener taraftarının sevgilisi Asensio’ya sürpriz teklif Fener taraftarının sevgilisi Asensio'ya sürpriz teklif
16 yaşındaki kıza tacizle suçlanıyordu CHP’den kesin ihraç kararı 16 yaşındaki kıza tacizle suçlanıyordu! CHP'den kesin ihraç kararı

11:42
Beştepe’den çarpıcı “Umut Hakkı“ çıkışı Öcalan için tek yol var
Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
11:33
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
11:20
3 günde 10 bin prezervatif tükendi Dev organizasyon için harekete geçildi
3 günde 10 bin prezervatif tükendi! Dev organizasyon için harekete geçildi
11:08
Bahçeli yıllar sonra “püskevit“ sözlerine açıklık getirdi
Bahçeli yıllar sonra "püskevit" sözlerine açıklık getirdi
10:53
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
10:51
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 11:56:46. #.0.5#
SON DAKİKA: İzmir'de Toplu Ulaşımda Engelli Kartı'nın Adı "Özel Kart" Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.