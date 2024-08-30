İzmir'de Engelli Vatandaşın Akülü Tekerlekli Sandalyesi Çalındı, 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Engelli Vatandaşın Akülü Tekerlekli Sandalyesi Çalındı, 2 Şüpheli Tutuklandı

İzmir\'de Engelli Vatandaşın Akülü Tekerlekli Sandalyesi Çalındı, 2 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan engelli bir vatandaşın akülü tekerlekli sandalyesi, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından şüpheliler Ş.Y. ve C.D. yakalandı, akülü sandalye sahibine teslim edildi. Şüpheliler tutuklandı.

30.08.2024 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'de, engelli bir vatandaşın akülü tekerlekli sandalyesi 2 kişi tarafından çalındı. O anlar apartmanın güvenlik kameralarına yansırken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Konak ilçesinde yaşayan engelli bir vatandaşa ait akülü tekerlekli sandalye, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından 25 Ağustos'ta apartmandan çalındı. O anlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerden eşkali belirlenen şüphelilerin, sessiz olmaları konusunda birbirini işaretlerle uyarıp, tekerlekli sandalyeyi aldıktan sonra binadan uzaklaştıkları belirlendi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Ş.Y. ve C.D. olduğunu tespit etti. Önceki gün düzenlenen operasyonla Ş.Y. ve C.D. yakalandı, akülü sandalye de sahibine teslim edildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.Y ve C.D. tutuklandı.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Konak, İzmir, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Engelli Vatandaşın Akülü Tekerlekli Sandalyesi Çalındı, 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:38 Devlet erkanı Ata’nın huzurunda İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir Özel Defteri’ne düştüğü not Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not
09:29 Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi
00:47 Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar Isırık izleri kime ait Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar! Isırık izleri kime ait?
23:12 Hastaneye gidince 56 yıldır tek böbreği olduğunu öğrendi Hastaneye gidince 56 yıldır tek böbreği olduğunu öğrendi
13:53 45 bin nüfusluk ilçeyi kalkındıracak çalışma Jandarma gece-gündüz nöbet tutuyor 45 bin nüfusluk ilçeyi kalkındıracak çalışma! Jandarma gece-gündüz nöbet tutuyor
17:31 Sebebi taraftarlar UEFA’dan maça saatler kala Trabzonspor’a ceza Sebebi taraftarlar! UEFA'dan maça saatler kala Trabzonspor'a ceza
16:49 Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi
16:41 İşin içinde Mbappe de var Carlo Ancelotti’den Arda Güler’e yeni görev İşin içinde Mbappe de var! Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e yeni görev
16:32 Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, eylül ayında evleniyor Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, eylül ayında evleniyor
16:28 Joshua King, Fransız ekibine imzayı attı Joshua King, Fransız ekibine imzayı attı
16:27 Göz ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, gözünden canlı kene çıktı Göz ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, gözünden canlı kene çıktı
15:43 Brighton’da gündem Ferdi Kadıoğlu Herkes yaptığı seçimi konuşuyor Brighton'da gündem Ferdi Kadıoğlu! Herkes yaptığı seçimi konuşuyor
15:27 Yeşilçam’ın usta oyuncusu Sevil Üstekin son yolculuğuna uğurlandı Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevil Üstekin son yolculuğuna uğurlandı
15:25 Rakibine tekme atan Muslera’ya UEFA’dan ağır ceza Rakibine tekme atan Muslera'ya UEFA'dan ağır ceza
15:25 Bursa’da sokak röportajı: Kadınlar ev hanımı mı olmalı, yoksa çalışmalı mı Bursa'da sokak röportajı: Kadınlar ev hanımı mı olmalı, yoksa çalışmalı mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 11:37:01. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Engelli Vatandaşın Akülü Tekerlekli Sandalyesi Çalındı, 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement