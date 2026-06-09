İzmir Gaziemir'in Yoğun Noktalarından Akçay Caddesi'nde Trafik ve Yaya Güvenliğine Çifte Çözüm - Son Dakika
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İzmir Gaziemir'in Yoğun Noktalarından Akçay Caddesi'nde Trafik ve Yaya Güvenliğine Çifte Çözüm

09.06.2026 09:42  Güncelleme: 10:45
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gaziemir'deki ESBAŞ-Optimum kavşağında yaya güvenliğini artıracak ve trafik akışını hızlandıracak, yürüyen merdiven ve asansörlü üst geçit projesini hayata geçiriyor. İhale sürecinin ardından 7 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gaziemir'in en yoğun noktalarından ESBAŞ-Optimum kavşağında hem yaya güvenliğini artıracak hem de trafik akışını hızlandıracak üst geçit projesini hayata geçiriyor. Yürüyen merdiven ve asansörlerle donatılacak üst geçidin ihale sürecinin ardından 7 ay içinde hizmete açılması hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğinin düğüm noktalarını rahatlatmaya yönelik ulaşım yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Gaziemir trafiğinin en yoğun noktalarından Akçay Caddesi üzerindeki ESBAŞ ile Optimum Alışveriş Merkezi (AVM) kavşağına yaya üst geçidi kazandırmak için ihale süreci başladı.

Proje ile hem güvenli yaya ulaşımının sağlanması hem de kavşakta oluşan trafik kuyruklarının azaltılması hedefleniyor. Yaklaşık 75 milyon liralık yatırımla gerçekleştirilecek üst geçit, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Optimum AVM yanındaki otoparkın işletilmesi karşılığında inşa edilecek. İhale sürecinin tamamlanması ve yer tesliminin ardından projenin yaklaşık 7 ay içinde tamamlanarak hizmete alınması planlanıyor.

140 TONLUK ÇELİK PROFİL KULLANILACAK

Üst geçidin bir ayağı ESBAŞ otobüs durağının yanında, diğer ayağı ise Optimum AVM yanındaki otoparkta yer alacak. Toplam 67,5 metre uzunluğunda olacak üst geçitte her iki tarafta ikişer yürüyen merdiven ve birer asansör bulunacak. Uzun yıllar İzmir'e hizmet vermesi planlanan yapının inşasında yaklaşık 140 ton çelik profil kullanılacak. Mimari tasarımıyla da kente değer katacak proje sayesinde yaya ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirilecek.

TRAFİK AKIŞI HIZLANACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yoğun araç ve yaya hareketliliğinin yaşandığı bölgede daha önce kavşak düzenlemesini hayata geçirmişti. Çalışma kapsamında, merkez yönüne gitmek isteyen araçların oluşturduğu kuyrukları azaltmak için şerit sayısı artırılmış, 341 Sokak'tan Akçay Caddesi'ne dönüşler sığınmalı kavşak olarak düzenlenmiş ve yan yol trafiğinin akışı hızlandırılmıştı. Optimum Yaya Üst Geçidi'nin tamamlanmasıyla trafik akışının daha da hızlanması ve kavşaktaki bekleme sürelerinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Gaziemir'in Yoğun Noktalarından Akçay Caddesi'nde Trafik ve Yaya Güvenliğine Çifte Çözüm - Son Dakika

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