İzmir\'de Eşini Öldüren Sanığa Ağır Ceza

İZMİR'de boşanma aşamasındaki eşi Gözde Karamus'u (29) öldürüp, intihar girişiminde bulunan Serdar Karamus (32) indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet ile 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 21 Aralık 2023'te Yalı Mahallesi 6434 Sokak'taki Sedat Kahraman Parkı'nda meydana geldi. İşsiz olan Serdar Karamus, boşanma aşamasındaki eşi, tekstil firması çalışanı Gözde Karamus'un önünü kesip, tabancayla 4 el ateş ederek sırtından ve başından vurdu. Karamus, ardından aynı tabancayı çenesinin altına dayayıp, bir kez daha tetiğe bastı. Gözde Karamus hayatını kaybetti, yaralanan Serdar Karamus tedavisinin ardından gözaltına alınıp, tutuklandı.

CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle Serdar Karamus hakkında, 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılama sürecinde Serdar Karamus'un cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi. Geçen duruşmada iddia makamı esas hakkında mütalaasını sundu. Savcı, Serdar Karamus hakkında, iddianamede belirtilen suçlardan ceza talep ederken, Gözde'nin vücudundaki 6 kurşundan 5'inin öldürücü nitelikle olduğu gerekçesiyle indirim yapılmaması yönünde görüş bildirdi.

DAVADAN KARAR ÇIKTI

Sanığın yargılanmasına bugün Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada, tutuklu sanık Serdar Karamus'un yanı sıra Gözde Karamus'un annesi Gülhan Madi, babası Yüksel Madi, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ile taraf avukatları yer aldı. Duruşmada söz verilen Gülhan ve Yüksel Madi çifti, sanık Karamus'a indirimsiz olarak en ağır cezanın verilmesini istedi.

2 SUÇTAN HÜKÜM GİYDİ

Esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapan sanık Serdar Karamus, "Bana söylediği sözleri kaldıramadım ve ateş ettim. Ardından da kendime ateş ettim, pişmanım" dedi. Sanığın savunmasının ardından karar açıklandı. Heyet, sanık Karamus'u 'Eşi ve kadını kasten öldürme' suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan 2,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.