İzmir'de Eski Eş, Kadını Tabancayla Vurdu

İzmir'in Çiğli ilçesinde, eski eşi tarafından sokakta tabancayla vurulan kadın hastaneye kaldırıldı.
Güzeltepe Mahallesi 8424 Sokak'ta, 06.30 sıralarında işe gitmek için evinden çıkan Özge Polat, eski eşi S.Y. tarafından silahla yaralandı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Özge Polat, sağlık ekiplerince Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralanan Polat'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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