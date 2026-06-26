İzmir'de Ev Yangını: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de Ev Yangını: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

26.06.2026 09:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konak'ta bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında 66 yaşındaki Metin G. yaşamını yitirdi.

İzmir'in Konak ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Barbaros Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında Metin G'nin (66) ikamet ettiği dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü, evdeki incelemede bir kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Erkeğe ait ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Ev Yangını: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankada işlem yaparken başına kedi düştü: Kalpten gidiyorduk Bankada işlem yaparken başına kedi düştü: Kalpten gidiyorduk
39 saniyede cehennemi yaşadılar Çifte depremi en iyi anlatan görüntü 39 saniyede cehennemi yaşadılar! Çifte depremi en iyi anlatan görüntü
Alman Patriot sistemi Kürecik’te göreve başladı Alman Patriot sistemi Kürecik'te göreve başladı
Motokurye Kazasında Sanığa Ceza Motokurye Kazasında Sanığa Ceza
Kars’ta Kerbela matem töreni Yüzlerce kişi Hz. Hüseyin’i andı Kars'ta Kerbela matem töreni! Yüzlerce kişi Hz. Hüseyin'i andı
Fransa’da ilk Ebola vakası 5 kişi karantinaya alındı Fransa'da ilk Ebola vakası! 5 kişi karantinaya alındı

10:10
Türkiye’den çifte depremin yıktığı Venezuela’ya yardım eli
Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli
09:38
Tatildeyken imzayı attı Cemre Baysel’in yeni partneri belli oldu
Tatildeyken imzayı attı! Cemre Baysel'in yeni partneri belli oldu
09:38
Faturalarda devrim gibi yenilik Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
09:02
ABD teknik direktörü Mauricio Pochettino’dan A Milli Takım’a olay sözler
ABD teknik direktörü Mauricio Pochettino'dan A Milli Takım'a olay sözler
09:02
Rusya: Gece boyunca Ukrayna’ya ait 660 İHA’yı düşürdük
Rusya: Gece boyunca Ukrayna'ya ait 660 İHA'yı düşürdük
09:01
34 ilde suç örgütlerine operasyon 841 şüpheli yakalandı
34 ilde suç örgütlerine operasyon! 841 şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 10:40:22. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Ev Yangını: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.