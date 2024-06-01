İzmir'de Eve Köpek Getirdiği İçin Tartıştığı Oğlunu Bıçaklayarak Öldüren Baba Tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de Eve Köpek Getirdiği İçin Tartıştığı Oğlunu Bıçaklayarak Öldüren Baba Tutuklandı

İzmir\'de Eve Köpek Getirdiği İçin Tartıştığı Oğlunu Bıçaklayarak Öldüren Baba Tutuklandı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, eve köpek getirdiği gerekçesiyle tartıştığı oğlu Ahmet Doğanoğlu'nu bıçaklayarak öldüren Murat Doğanoğlu tutuklandı. Olayın ardından kaçan baba, kahvehanenin tuvaletinde yakalandı.

01.06.2024 19:35
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İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, eve köpek getirdiği gerekçesiyle tartıştığı oğlu Ahmet Doğanoğlu'nu (21) bıçaklayarak öldüren Murat Doğanoğlu (46), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında, Aktepe Mahallesi 132. Sokak'ta meydana geldi. Murat Doğanoğlu ile eve köpek getiren oğlu Ahmet Doğanoğlu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Doğanoğlu, ekmek bıçağıyla oğlunu bıçaklayıp, kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ahmet Doğanoğlu, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Doğanoğlu'nun cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

KAHVEHANENİN TUVALETİNDE YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatılan polis ekipleri, Murat Doğanoğlu'nun evin yakınındaki bir kahvehaneye gittiğini tespit edip, adrese gitti. Polisi gören Doğanoğlu, kaçarak kahvehanenin tuvaletine girdi. Kapıyı kilitleyen Doğanoğlu, teslim olmamak için direndi. Polis bir süre sonra tuvaletin kapısını kırıp, cinayet şüphelisi babayı gözaltına aldı. Suç aleti bıçakla yakalanan Murat Doğanoğlu, emniyete götürüldü. Doğanoğlu, polisteki ifadesinde, oğluyla sürekli tartıştıklarını, son tartışmalarının ise eve köpek getirmesi üzerine çıktığını söyledi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Doğanoğlu, tutuklandı.

Öte yandan, İzmir Adli Tıp Turumu morgundaki işlemleri sonrası Ahmet Doğanoğlu'nun cenazesi yakınlarına teslim edildi. Lalapaşa Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından Doğanoğlu, Eski Gaziemir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Gaziemir, İzmir, Baba, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Eve Köpek Getirdiği İçin Tartıştığı Oğlunu Bıçaklayarak Öldüren Baba Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Eve Köpek Getirdiği İçin Tartıştığı Oğlunu Bıçaklayarak Öldüren Baba Tutuklandı - Son Dakika
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