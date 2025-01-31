İzmir'de F.W. Murnau'un Filmleriyle Yeniden Sinematek Gösterimleri

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yeniden Sinematek gösterimleri, şubat ayında ünlü yönetmen F.W. Murnau filmlerinden oluşacak. "F.W. Murnau'nun Gizem ve Korkuları" temasıyla yapılacak gösterimler, 2-9-16 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek.

Yeniden Sinematek, şubat ayında Goethe Institut iş birliği ile "F.W. Murnau'nun Gizem ve Korkuları" temasıyla sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Seçkide dışavurumculuk akımının Alman sinemasındaki en önemli temsilcilerinden olan F. W. Murnau'nun birbirinden etkileyici eserleri yer alıyor. Ücretsiz film gösterimleri, 2 Şubat Pazar günü "Geceye Yolculuk" ile başlayacak. 9 Şubat Pazar günü ise "Nosferatu, Bir Dehşet Senfonisi" gösterilecek. Seçkinin son filmi ise "Faust Bir Alman Halk Hikayesi" olacak. Film, 16 Şubat Pazar günü izleyicilerle buluşacak. Tüm filmler İzmir Sanat Büyük Salon'da saat 19.00'da başlayacak.

Geceye Yolculuk

Kariyeri konusunda hırslı bir doktor olan Dr. Eigil Börne (Olaf Fønss), uzun zamandır Helene (Erna Morena) ile nişanlıdır. Çift, Helene'in doğum gününü kutlamak için bir kabareye gider. Bir dansçı olan Lily (Gudrun Bruun-Stefenssen) doktordan etkilenir ve onu da etkilemeyi başarır. Eigil, Lily'e aşık olur, Helene ile olan nişanını bozar ve Lily ile yeni bir yaşama adım atar.

Nosferatu, Bir Dehşet Senfonisi

Thomas Hutter Almanya'nın Wisborg isimli şehrinde, Knock isimli patronu için çeşitli işler yapan sıradan bir adamdır. Patronu genç adamı, Kont Orlok isimli yeni bir müşteriyi ziyaret etmesi göreviyle Transylvania'ya gönderir. Yolcuğa çıkan Hutter, Carpathian dağlarında karşılaştığı yerlilere Kont Orlok'u görmek için geldiğini söylediğinde herkes dehşete kapılarak Hutter'a bir an önce geri dönmesini, Orlok'un esrarengiz bir kişilik olduğunu ve civarda bir kurt adamın dolaştığını söyleyip onu vazgeçirmeye çalışır. Hutter ise tehlike dolu bu yolculuğa atılmak için bir an bile tereddüt etmeyecektir.

Faust Bir Alman Halk Hikayesi

Mephisto, iyi bir insanı yoldan çıkarabileceğine dair tanrıyla iddiaya girer. Eğer iddiayı kazanırsa şeytan dünyaya hakim olacaktır. Bunun üzerine, yaşını almış bir doktor olan Faust'un yaşadığı kasabada veba salgını baş gösterir. Faust salgının önüne geçemez ve isyan eder. Bu sırada ortaya çıkan Mephisto şeytanla anlaşması halinde ona salgının çaresini bahşedeceği 24 saat tanır fakat anlaşma bununla sınırlı kalmaz, ruhuna karşılık gençlik ve dünyevi zevkler sunar. Bu teklifi de kabul eden Faust için bir gün yeterli gelmeyecektir.