KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi'nde faaliyet gösteren sandalye fabrikasında saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangın sırasında fabrikadaki 67 çalışanın tahliye edildiği bildirildi. Büyük çapta hasar oluşan fabrikada soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Seza Nur ALPDÜNDAR-Tolga TAHÇI/İZMİR,
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Fabrikada Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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