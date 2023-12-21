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İzmir'de FETÖ'nün Hücre Evlerine Operasyon: 16 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İzmir'de FETÖ'nün Hücre Evlerine Operasyon: 16 Kişi Gözaltına Alındı

İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı ve örgütün hücre evi olarak kullandığı evlere baskın düzenledi. Operasyonda eski hakim, öğretmen, polis ve askerlerin de aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

İzmir\'de FETÖ\'nün Hücre Evlerine Operasyon: 16 Kişi Gözaltına Alındı
21.12.2023 - 09:51,
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İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri, FETÖ üyesi şüphelileri yakalamak çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttükleri çalışmanın ardından örgütün hücre evi olarak kullandığı evlere baskın düzenledi.

Operasyonda 16 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında eski hakim, öğretmen, polis ve askerlerin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İzmir'de FETÖ'nün Hücre Evlerine Operasyon: 16 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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