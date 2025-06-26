İzmir\'de FETÖ Operasyonu: 20 Gözaltı

İZMİR'de FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 14'ü polis 20 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ soruşturmalarında isimleri geçen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, ardışık arama sistemi ve veri analiz raporlarında tespitler bulunan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 polis, 4 emekli ya da istifa etmiş eski polis memuru, 1 gelir uzman yardımcısı ve 1 memur yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.