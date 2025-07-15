İzmir'de FETÖ Operasyonu: 230 Gözaltı - Son Dakika
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İzmir'de FETÖ Operasyonu: 230 Gözaltı

15.07.2025 10:29
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İzmir'de FETÖ'ye finansman sağladığı belirlenen 371 şüpheliye yönelik operasyonda 230 kişi gözaltına alındı.

GÖZALTI SAYISI 230 OLDU

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada; FETÖ'ye finansman sağladığı tespit edilen 371 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltı sayısı 230'a yükseldi. 77 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile birlikte yürütülen çalışmanın detayları da ortaya çıktı.

YASA DIŞI FON SİSTEMİ KURMUŞLAR

MASAK'tan elde edilen veriler ile dijital materyal incelemeleri neticesinde; İzmir'de oturan ve sosyal medya üzerinden sözde gıda maddesi satışı yaptığı tespit edilen 1 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. 'Terörizmin finansmanı' suçlamasıyla tutuklanan şüphelinin yasa dışı kurulan fon sistemini kullandığı belirlendi. Bu kapsamda Türkiye'deki ana yapılanmasını kaybeden örgütün, yurt dışında ayakta kalmaya çalıştığı ve faaliyetlerinin çoğunu Batı ülkelerindeki finansman kaynaklarından sağlamaya çalıştığı tespit edildi.

TOPLAM MEBLAĞ 7 MİLYON 500 BİN TL

Kuzey Amerika, Balkanlar ve Avrupa ülkelerinde bulunan firari FETÖ üyelerinin söz konusu sisteme tümüyle veya kısmen bilerek ve isteyerek fon sağladıkları, FETÖ ile bağı bulunan ya da FETÖ üyesi suçlamasıyla işlem yapılmış kişilere sözde gıda maddesi satışı yapılmış gibi gösterilerek finansman toplandığı belirlendi. Toplanan bu fonların gıda kolisi altında Türkiye'de bulunan terör örgütü üyesi kişilere veya yakınlarına gönderilerek maddi destek sağlandığı tespit edildi. MASAK incelemesinde; toplam meblağın 7 milyon 500 bin TL olduğu kaydedildi.

Kadir ÖZEN/İZMİR,

Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Dünya, Terör, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de FETÖ Operasyonu: 230 Gözaltı - Son Dakika

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