İzmir'de Filistin İçin Yürüyüş - Son Dakika
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İzmir'de Filistin İçin Yürüyüş

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İzmir'de İSTOK ve AK Parti yürüyüş düzenledi, polis müdahalesi olmadan 5 km sürdü.

20.04.2025 18:25
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(İZMİR) - İzmir'de İzmir Sivil Toplum Platformu (İSTOK) ve AK Parti İzmir İl Teşkilatı Filistin için yürüyüş düzenledi. Dün CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Tünel'den Taksim'e gerçekleştirmek istediği yürüyüşe polis engel olurken, İzmir'de yürüyüşte polis müdahalesi yaşanmadı.

İstanbul'da Tünel'den Taksim'e yapılmak istenen yürüyüşte yürüyüş güzergahı, polis ekipleri tarafından alan barikatlarla kapatılarak izin verilmemiş, alanda polis ekipleri ile barikata yüklenen grup arasında arbede çıkmıştı.

İzmir'de ise Basmane Gar'dan başlayan yürüyüş Gazi Bulvarı üzerinden devam ederken Konak Meydan'da bulunan Valilik Konağı önünde son buldu.

İslam Sancağı açıldı

Tekbir getirerek yürüyen kalabalık, "Nehirden denize özgür Filistin", "İzmir uyuma, insanlara sahip çık", "Ülkemizde siyonist istemiyoruz" ve "Mehmetçik Gazze'ye" sloganları attı. Yürüyüşte, Türk Bayraklarının yanında halifeliğin temsili olan 'İslam Sancağı' taşındı.

Yaklaşık 5 kilometre süren yürüyüşe herhangi bir polis engeli ya da müdahalesi olmadı.

İl Milli Eğitim Müdürü de katıldı

Yürüyüşe, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş katıldı.

Eyleme, siyasilerin yanında İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin de katılması dikkati çekti. Yahşi, eylem alanında AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı ve MHP İzmir İl Başkanı Şahin'in yanında yer aldı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Filistin İçin Yürüyüş - Son Dakika

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