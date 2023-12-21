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İzmir'de firari hükümlüler yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de firari hükümlüler yakalandı

İzmir'de polisin düzenlediği operasyonda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı. Operasyonda şüphelilerin üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, boş kovan ve dolu fişek bulundu. Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

21.12.2023 - 18:29,
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İZMİR'de polisin düzenlediği operasyonda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Amirliği'ne bağlı ekipler, dün il genelinde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 1 şüpheli uygulama sırasından polisten kaçtı. Takip sonucu yakalanan F.T.'nin sorgusunda 'silahlı yağma' suçundan 26 yıl 41 gün, yanındaki İ.E.'nin ise 'uyuşturucu madde kullanma' suçundan 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Denetimler kapsamında hakkında 'silahlı yağma' suçundan 26 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası ile arandığı tespit edilen A.İ. de ekiplerce yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, boş kovan ve dolu fişek bulundu. 3 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. (DHA)

İzmir\'de firari hükümlüler yakalandı
Kaynak: DHA
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