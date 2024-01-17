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İzmir'de Fırtına Uyarısı

İzmir'de yarından itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer hamleli olarak fırtına bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Kuzey Ege'de de aynı şekilde fırtına etkisi beklenmektedir.

İzmir\'de Fırtına Uyarısı
17.01.2024 - 14:45,  Güncelleme: 14:46
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İZMİR'de, yarından itibaren fırtına beklendiği ve olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiği duyuruldu.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir için fırtına uyarısında bulundu. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın, yarın ile cuma günleri İzmir il genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer hamleli olarak fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden; ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Fırtınanın cuma günü öğle saatlerinde sona ermesinin beklendiği bildirildi.

KUZEY EGE İÇİN UYARI

Ayrıca, Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey Ege'de güney ve güneybatı yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi. Fırtınanın cuma günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.

Kaynak: DHA
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