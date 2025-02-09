İzmir'de Anakaya Lojistik Süper Amatör Lig karşılaşmasında çıkan kavgada 3 futbolcu yaralandı.
Karşıyaka Belediyesi Efsaneler Sahası'nda oynanan Kemalpaşaspor-Yamanlar Esenspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Futbolcuların soyunma odasına yöneldiği sırada tartışma başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine arbede yaşandı. Kavgayı güvenlik güçleri zorlukla ayırırken, 3 futbolcu yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılırken, futbolcuların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kemalpaşaspor Kulübü Başkanı Şakir Yok, müsabakaların dostluk çerçevesinde oynanmasını istediklerini belirterek, şikayetçi olacaklarını söyledi.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Futbol Maçında Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika
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