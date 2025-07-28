İzmir'de Gazze İçin Yürüyüş Düzenlendi - Son Dakika
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İzmir'de Gazze İçin Yürüyüş Düzenlendi

28.07.2025 00:19
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İzmir'de Sivil Toplum Kuruluşları, Gazze'ye destek için yürüyüş düzenledi. Katılımcılar İsrail'i protesto etti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla İzmir'de yürüyüş gerçekleştirildi.

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'nun organizasyonuyla dernekler, sivil toplum kuruluşları, motosiklet kulüpleri ve vatandaşlar, "Gazze İçin Ses Ver" temasıyla İzmir Fuarı Dokuz Eylül Kapısı önünde bir araya geldi.

"Filistin özgür olana dek mücadele devam edecek", "Gazze açlıktan ölüyor", "Filistinli bebekler için buradayım", "Katiller silah taşır, biz vicdan" yazılı pankartlar taşıyan grup, İsrail aleyhine sloganlar atarak yürüyüşe başladı.

Motosiklet kulüpleri de konvoy oluşturarak programa destek verdi.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grubun yürüyüşü, Konak Atatürk Meydanı'nda sona erdi.

Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından dua edildi.

Grup adına açıklama yapan İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Gökhan Temur, Filistin'i savunmanın barışı, adaleti ve kardeşliği savunmak olduğunu belirtti.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında binlerce kişinin hayatını kaybettiğini dile getiren Temur, "Gazze'de taş üstünde taş kalmadı. Sivil tüm yerleşim alanları hedef alındı. Yardım görevlileri öldürüldü. İlaç, su ve gıda bulamadığı için bebekler göz göre göre hayatını kaybediyor. Bugün Gazze'de; yemek yok, ekmek yok, su yok, elektrik yok ve insanlar açlıktan ölüyor. Bir halkı sistematik olarak yok etmeye yönelik, tarihte az görülür bir zulüm ve soykırıma tanıklık etmekteyiz. Bu dava sadece Filistin'in değil, insanlığın davasıdır. Bu yüzden ayağa kalkıyoruz. Meydanlardayız, susmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Mücadeleye destek amacıyla İsrail mallarına karşı boykot çağrısında bulunan Temur, "Biz hakkı haykırmaktan, gerçekleri söylemekten geri durmayacağız. Bugün buradan yükselen her ses, Filistin'e uzanan bir el, Gazze için bir umut olacaktır. İzzet ve şerefi ile mücadele eden Filistin halkını, Gazzeli kardeşlerimizi saygıyla selamlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Gazze İçin Yürüyüş Düzenlendi - Son Dakika

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