İzmir'de Gençİz Fest 2024 Eğlence Dolu Başladı - Son Dakika
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İzmir'de Gençİz Fest 2024 Eğlence Dolu Başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gençİz Fest, gençleri bir araya getirerek spor, sanat, müzik etkinlikleriyle dolu bir program sunuyor. Festival katılımcıları hem eğleniyor hem de yeni dostluklar kurma fırsatı yakalıyor.

23.10.2024 09:38  Güncelleme: 10:21
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir'e ilk kez gelen gençler ile kentte yaşayan gençleri buluşturmak için düzenlediği Gençİz Fest başladı. Festivalin ilk gününde gençler spor ve sanat etkinliklerine katılırken stand-up gösterisi ve konserlerle eğlenceli vakit geçirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir'e ilk kez gelen 18-30 yaş arası gençler ile İzmir'de yaşayan gençleri buluşturmak amacıyla düzenlediği Gençİz Fest 2024 Tarihi Havagazı Fabrikası'nda başladı. Gençlerin sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefleyen iki günlük programda atölye çalışmaları, spor etkinlikleri, müzik performansları ve teknolojiye yönelik yenilikçi sunumlar yer aldı. Gençler bir yandan yeni dostluklar kurarken diğer yandan ilgi alanlarını keşfetme fırsatı yakaladı. "Anlatan Adam" stand-up gösterisi ve Fondip konseri ise büyük ilgi gördü.

"Eğlenceli aktiviteler sosyalleşmemizi sağlıyor"

Festivale katılan üniversite öğrencisi Koral Mercan etkinlik boyunca arkadaşlarıyla eğlendiğini belirterek, "Basketbol oynadık, çok keyifliydi. Gençlere yönelik bu tür etkinlikler devam etmeli. Eğlenceli aktiviteler sosyalleşmemizi sağlıyor" dedi.

"Başkanımıza ve tüm çalışanlara teşekkür ediyorum"

Mehmet Ali Ece ise, 'Ben Mardin'den geldim. Sosyal medyada festivalin duyurusunu gördüm, başvurdum ve arkadaşım ile buraya geldim. Çok güzel bir ortam, çok eğlendim. Arkadaşlarımla oynayacağımız çok sayıda oyun var. Çekilişlere katıldık. Bu etkinliği düzenlediği için Başkanımıza ve belediyenin tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Gençlerin ihtiyacına cevap veren bir etkinlik"

Festivale katılan Buket Nur Süslü etkinliğin oldukça verimli geçtiğini belirtti. Gezmeyi ve eğlenmeyi sevdiğini aktaran Nur Süslü, "Adı festival ama tam bir karnaval havası var. Bir yandan oyunlar oynuyoruz diğer yandan yemek yiyor, eğleniyoruz. Konser var. Arkadaşlarımı da burada gördüm. Gençlerin ihtiyacına cevap veren bir etkinlik bu bence. İzmir'i seviyorum" diye konuştu.

"Görünce hemen gelmek istedik"

Etkinliğe katılan Şeyma İşel çok keyifli vakit geçirdiğini belirterek, "Festivali belediyenin instagram sayfasından duyunca hemen gelmek istedik. Çok güzel bir ortam. Yaşıtlarımızla çok eğleniyoruz. Birçok şeyi düşünmüşler. Sadece gelip eğlenebileceğimiz değil ödüller kazanabileceğimiz bir ortam; çok keyif alıyorum. Tebrik ediyorum. Keşke bu tür ücretsiz etkinlikler daha fazla olsa. Bu ekonomik koşullarda böyle etkinliklere ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Sanat, spor ve müzik dolu festival

23 Ekim Çarşamba günü de devam edecek festival 16.00 ile 00.00 saatleri arasında düzenlenecek. Festival programında atölye çalışmaları, spor deneyim alanı, kampstation ile Red Bull Event Car Dj ve back to school etkinlikleri, 19.00-21.00 saatleri arası Red bull Dj performansı, 21.00-23.00 saatleri arasında İkiye On Kala konseri ve ikram zamanı yer alıyor. Programda tüm gün boyunca "Yüzde 100" oyun alanı etkinlikleri olacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Gençİz Fest 2024 Eğlence Dolu Başladı - Son Dakika

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