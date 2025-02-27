İzmir'de Gençlere Su Sporları Eğitimi Başlıyor

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik atölye, kurs ve eğitimlere yenilerini ekliyor. Genç İzmir'e üye 18-30 yaş arası gençler, mart ayından itibaren ücretsiz kano, kürek ve yelken deneyimi yaşayacak.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, kenti gençler için daha cazip hale getirme hedefi doğrultusunda yapılan çalışmalar sürüyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü'ne bağlı Genç İzmir'in düzenlediği ücretsiz atölye ve kursların yelpazesi genişledi. Gençlik merkezlerinde devam eden atölyelere ek olarak gençler, artık su sporları alanında da donanım kazanacak.

Üç branş birden

Yüksek maliyet nedeniyle yurttaşların erişmekte güçlük çektiği su sporlarının üç branşında deneyim elde edecek gençler; kano eğitimini İzmir Büyükşehir Belediyesi İnciraltı Kayıklar ve Kano Tesisleri'nde, kürek eğitimini İzmir Kürek Kulübü iş birliği ile Bostanlı Balıkçı Barınağı park içi yolunda, yelken eğitimini ise Yelken İzmir'in iş birliği ile İzmir Marina'da alacak.

İlki 1 Mart'ta başlayacak kano atölyesi, her cumartesi ve pazar ayrı ikişer grup halinde gerçekleştirilecek ve birer buçuk saat sürecek. İlk olarak çekilişle belirlenecek 10 kişinin katılacağı kürek eğitimi, 1 ay boyunca devam edecek. Gençler, hem teorik hem uygulamalı dersler ile branşı öğrenecek.

Toplam 1 ay sürecek temel yelken eğitimi ise her pazartesi 5'er kişilik iki ayrı grubun katılımıyla yapılacak. Eğitime katılacaklar, Genç İzmir sosyal medya hesabı üzerinden yapılacak çekilişle belirlenecek ve çekiliş sonuçları yine sosyal medya hesabında paylaşılacak. Hem teorik hem uygulamalı eğitim alacak gençlere, kursun sonunda katılım belgesi verilecek.

Kazanılacak beceriler

Temel yelken eğitimi sayesinde gençler, spor branşının yanı sıra denizcilik hakkında da şu bilgilere sahip olacak:

Denizci Terminolojisi: Doğru komutları verme ve denizcilik terimlerine hakim olma.

Denizde Güvenlik: Güvenlik ekipmanlarını doğru şekilde kullanma ve deniz güvenliğini artırma.

Seyir Türleri ve Manevralar: Seyir türleri ve teknenin manevra yapma tekniklerini öğrenme. Deniz Trafiği Kuralları: Denizdeki diğer araçlarla güvenli etkileşim kurma, deniz trafiği kurallarına uygun hareket etme.

Marina Giriş-Çıkış Prosedürleri: Marinalara güvenli bir şekilde giriş-çıkış prosedürlerini öğrenme.

Temel Denizcilik Bağları: Yelkenli teknenin güvenliğini arttıracak bağlama teknikleri.

Gençlerin denge, koordinasyon ve takım çalışmasını geliştireceği deneyim atölyeleri için kontenjan sınırlı. Katılmak isteyenler için detaylı bilgiler, Genç İzmir'in Instagram sayfası "@izbbgencizmir" hesabında ve "gencizmir.com" web sitesinden edinilebiliyor.