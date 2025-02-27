İzmir'de Gençlere Su Sporları Eğitimi Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Gençlere Su Sporları Eğitimi Başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Genç İzmir üyeleri için kano, kürek ve yelken eğitimi düzenliyor. Gençler, ücretsiz olarak su sporları alanında donanım kazanacak. Eğitime katılanlar, teorik ve uygulamalı dersler ile denizcilik bilgisi edinecek.

27.02.2025 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik atölye, kurs ve eğitimlere yenilerini ekliyor. Genç İzmir'e üye 18-30 yaş arası gençler, mart ayından itibaren ücretsiz kano, kürek ve yelken deneyimi yaşayacak.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, kenti gençler için daha cazip hale getirme hedefi doğrultusunda yapılan çalışmalar sürüyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü'ne bağlı Genç İzmir'in düzenlediği ücretsiz atölye ve kursların yelpazesi genişledi. Gençlik merkezlerinde devam eden atölyelere ek olarak gençler, artık su sporları alanında da donanım kazanacak.

Üç branş birden

Yüksek maliyet nedeniyle yurttaşların erişmekte güçlük çektiği su sporlarının üç branşında deneyim elde edecek gençler; kano eğitimini İzmir Büyükşehir Belediyesi İnciraltı Kayıklar ve Kano Tesisleri'nde, kürek eğitimini İzmir Kürek Kulübü iş birliği ile Bostanlı Balıkçı Barınağı park içi yolunda, yelken eğitimini ise Yelken İzmir'in iş birliği ile İzmir Marina'da alacak.

İlki 1 Mart'ta başlayacak kano atölyesi, her cumartesi ve pazar ayrı ikişer grup halinde gerçekleştirilecek ve birer buçuk saat sürecek. İlk olarak çekilişle belirlenecek 10 kişinin katılacağı kürek eğitimi, 1 ay boyunca devam edecek. Gençler, hem teorik hem uygulamalı dersler ile branşı öğrenecek.

Toplam 1 ay sürecek temel yelken eğitimi ise her pazartesi 5'er kişilik iki ayrı grubun katılımıyla yapılacak. Eğitime katılacaklar, Genç İzmir sosyal medya hesabı üzerinden yapılacak çekilişle belirlenecek ve çekiliş sonuçları yine sosyal medya hesabında paylaşılacak. Hem teorik hem uygulamalı eğitim alacak gençlere, kursun sonunda katılım belgesi verilecek.

Kazanılacak beceriler

Temel yelken eğitimi sayesinde gençler, spor branşının yanı sıra denizcilik hakkında da şu bilgilere sahip olacak:

Denizci Terminolojisi: Doğru komutları verme ve denizcilik terimlerine hakim olma.

Denizde Güvenlik: Güvenlik ekipmanlarını doğru şekilde kullanma ve deniz güvenliğini artırma.

Seyir Türleri ve Manevralar: Seyir türleri ve teknenin manevra yapma tekniklerini öğrenme. Deniz Trafiği Kuralları: Denizdeki diğer araçlarla güvenli etkileşim kurma, deniz trafiği kurallarına uygun hareket etme.

Marina Giriş-Çıkış Prosedürleri: Marinalara güvenli bir şekilde giriş-çıkış prosedürlerini öğrenme.

Temel Denizcilik Bağları: Yelkenli teknenin güvenliğini arttıracak bağlama teknikleri.

Gençlerin denge, koordinasyon ve takım çalışmasını geliştireceği deneyim atölyeleri için kontenjan sınırlı. Katılmak isteyenler için detaylı bilgiler, Genç İzmir'in Instagram sayfası "@izbbgencizmir" hesabında ve "gencizmir.com" web sitesinden edinilebiliyor.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Denizcilik, Kültür, Eğitim, Güncel, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Gençlere Su Sporları Eğitimi Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:24 Hollywood’un efsane aktörü Gene Hackman, eşiyle birlikte evinde ölü bulundu Hollywood'un efsane aktörü Gene Hackman, eşiyle birlikte evinde ölü bulundu
10:40 Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul’daki toplantısı başladı Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul'daki toplantısı başladı
10:04 Paketin üzerinde yazanlar yalanmış Bakanlık, vatandaşı kandıran markaları tek tek ifşa etti Paketin üzerinde yazanlar yalanmış! Bakanlık, vatandaşı kandıran markaları tek tek ifşa etti
09:43 Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı
07:46 Tarihi çağrı bugün gelebilir Diyarbakır ve Van’a dev ekranlar kuruluyor Tarihi çağrı bugün gelebilir! Diyarbakır ve Van'a dev ekranlar kuruluyor
15:38 Yönetmen Sinan Çetin, imara aykırı yapı suçlamasıyla ifade verdi Yönetmen Sinan Çetin, imara aykırı yapı suçlamasıyla ifade verdi
15:32 DEM Parti’nin 3. İmralı ziyaret tarihi belli oldu DEM Parti'nin 3. İmralı ziyaret tarihi belli oldu
15:30 Cep telefonu hat kullanımına yeni sınır geliyor Cep telefonu hat kullanımına yeni sınır geliyor
15:13 Beyaz Saray Trump’ın elindeki morluğa açıklık getirdi Beyaz Saray Trump'ın elindeki morluğa açıklık getirdi
15:03 Kartalkaya komisyonunda gerginlik Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler Kartalkaya komisyonunda gerginlik! Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler
15:00 Nagihan Karadere’den Hakan Hatipoğlu’na sert sözler: Patronunuzu arayın da ağlayın Nagihan Karadere'den Hakan Hatipoğlu'na sert sözler: Patronunuzu arayın da ağlayın
14:58 Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı Gazeteci Telat Çabuk’un ölümüyle ilgili bomba iddia Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 11:42:28. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Gençlere Su Sporları Eğitimi Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.