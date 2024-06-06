İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocukları geri dönüşüm tiyatrosuyla buluşturdu - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocukları geri dönüşüm tiyatrosuyla buluşturdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında çocukları "Büyülü Kuş" isimli tiyatro oyunu ile buluşturdu. Geri dönüştürülmüş malzemelerle sahnelenen eğlenceli oyun büyük ilgi görürken, atıksız yaşamla ilgili de çok önemli mesajlar verdi. Oyunu izleyen çocuklar ve öğretmenler, tiyatronun çevre bilincini artırdığını ve geri dönüşüm konusunda farkındalık yarattığını belirtti.

06.06.2024 11:42  Güncelleme: 12:50
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında çocukları "Büyülü Kuş" isimli tiyatro oyunu ile buluşturdu. Geri dönüştürülmüş malzemelerle sahnelenen eğlenceli oyun büyük ilgi görürken, atıksız yaşamla ilgili de çok önemli mesajlar verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle düzenlediği farkındalık etkinlikleri çocuk tiyatrosu ile devam etti. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'nın "Masallarla Dönüşüm Projesi" kapsamında çocuklar için hazırladığı "Büyülü Kuş" isimli tiyatro oyunu Kültürpark İzmir Sanat Merkezi'nde sahnelendi. Oyunda sahne dekorları ve kostümlerde geri dönüştürmüş malzemeler kullanıldı. Geri dönüşümün önemini ve atıksız sürdürülebilir yaşamı eğlenceli bir şekilde anlatan oyun çocuklar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

Öğrenciler çok beğendi

Oyunu çok beğendiğini belirten öğrenci Zeynep Gökçenazdamar, "Dünyayı temiz tutmanın önemini bu tiyatro sayesinde oldukça iyi bir şekilde anladık. Bence bu tarz tiyatrolar yaygınlaştırılmalı." dedi. Bir diğer öğrenci Hayat Gökçen ise, "Oyuncuların performansı çok iyiydi. Hikaye de çok güzeldi. İnsanları geri dönüşüme yönlendirmesi açısından çok faydalı bir tiyatro oyunu izledik" ifadelerini kullandı.

Handan Karadeniz isimli bir öğrenci de, "Hem eğlendik hem de çok şey öğrendik. Dünyamızın yok olmasını istemiyorsak çevremizi temiz tutmamız gerektiği hakkında çok öğretici bir performanstı" şeklinde konuştu.

Çok keyifli bir oyundu

Oyunu izleyenler arasında yer alan öğretmen Meryem Nursümer, "Çocuklarımızın çevre gününde böyle bir tiyatroya dahil olması beni çok mutlu etti. Zaten bir dönem boyunca sıfır atık ile alakalı çok ciddi projelere imza atıp çok ciddi emek gösterdiler. O yüzden hem onların hem de bizim keyif aldığımız bir tiyatro gösterisi oldu" dedi. Öğretmen Yiğit Aktaş ise okul olarak sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm konularına verdikleri önemi vurgulayarak, "Bugün de çok güzel bir etkinliğe geldik. Gayet keyifliydi, çocuklarımızın da keyif aldığına eminim. Dünyayı daha yaşanılabilir bir hale getirmek için çalışmalıyız" diye konuştu.

"Oyun farkındalık yarattı"

Oyunu sahneleyen tiyatrocu Sıla Topçam, çevre bilincinin artmasında eğitimin küçük yaşlarda başlamasının önemine değinerek, "Çocuklarımızın oyuna katılımı çok güzeldi. Bu beni de çok mutlu etti. Çocuklar oyun sonrasında okullarında yaptıkları yarışmalardan bahsettiler. Pet şişe toplama yarışmaları varmış, geri dönüşüm ile ilgili yaptıkları bazı çalışmalar varmış. Hatta benim oyundaki pet şişelerimi istediler. Bu açıdan da hem ileri dönüşüm hem geri dönüşümle ilgili bir farkındalık yarattığımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocukları geri dönüşüm tiyatrosuyla buluşturdu - Son Dakika

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