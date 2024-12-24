İzmir\'de Gök Gürültülü Sağanak Yağış Etkili Oldu

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İZMİR'de gece saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nünün uyarısının ardından İzmir'de gece saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan sürücüler ve yayalar, su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı.

Öte yandan, sağanak yağışın gün boyunca devam edeceğini tahmin ediliyor.

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,