İzmir'de Görme Engelliler İçin Farkındalık Sürüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir'de Görme Engelliler İçin Farkındalık Sürüşü

22.01.2026 09:59  Güncelleme: 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TÜRGÖK iş birliğiyle görme engelli bireylerin kabartma kitaplara erişimini artırmak amacıyla bisiklet sürüşü gerçekleştirilecek. Etkinlik, 25 Ocak'ta Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında düzenleniyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TÜRGÖK iş birliğiyle 25 Ocak'ta düzenlenecek bisiklet sürüşünde, görme engellilerin kabartma kitaplara erişimine dikkat çekilerek farkındalık oluşturulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı (TÜRGÖK) iş birliğinde, görme engelli bireylerin kabartma kitaplara erişimine dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla bisiklet sürüşü düzenlenecek.

Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında, "Görmeyenler Daha Çok Kabartma Kitap Okusun Diye Umuda Pedal Çeviriyoruz" sloganıyla gerçekleştirilecek etkinliğe yaklaşık 500 bisikletlinin katılması bekleniyor.

25 Ocak Pazar günü yapılacak sürüş için Bostanlı Yasemin Kafe önünde saat 10.00'da toplanmaya başlanacak. Saat 11.00'deki etkinlik, bisiklet yolu üzerinden ilerleyerek İnciraltı'nda sona erecek. Etkinliğe katılmak isteyenler, www.maratonizmir.org adresi üzerinden kayıt yaptırabilecek.

Farkındalık için önemli adım

Program kapsamında, görme engelli bireylerin sosyal yaşama katılımını desteklemek ve ihtiyaçlarına dikkat çekmek amacıyla gönüllülerle birlikte tandem (çift) bisikletlerle sürüş gerçekleştirilecek. İzmir'in sahil şeridinde düzenlenecek etkinlikte, görme engelli bireyler için sesli yönlendirme ve bilgilendirme sağlanacak.

Beyaz Baston Hareketi nedir?

Beyaz Baston Hareketi, 1921 yılında Londra'da geçirdiği trafik kazası sonrası görme yetisini kaybeden bir fotoğraf sanatçısının, çevresindekilerin kendisini fark edebilmesi için bastonunu beyaza boyamasıyla başladı. Bu sembol, 1931 yılında Fransa'da yaygınlaşarak görme engellilerin simgesi haline geldi. Günümüzde ise her yıl ocak ayının ikinci haftası, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası olarak anılıyor.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası, Yerel Haberler, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Görme Engelliler İçin Farkındalık Sürüşü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti
87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı Yaptığı şeytanın aklına gelmez 87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı! Yaptığı şeytanın aklına gelmez
Kartalkaya’da 8 yakınını kaybeden avukattan Turizm Bakanı Ersoy’a sert sözler Kartalkaya'da 8 yakınını kaybeden avukattan Turizm Bakanı Ersoy'a sert sözler
Tedesco’dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama
Kar yağdı ama rahatlatmadı Uzman isimden İstanbul için korkutan tablo Kar yağdı ama rahatlatmadı! Uzman isimden İstanbul için korkutan tablo
Genç kızların erkek kavgası: 60’tan fazla tokat yedi Genç kızların erkek kavgası: 60'tan fazla tokat yedi

11:34
Milyonların içine kurt düşüren paylaşım
Milyonların içine kurt düşüren paylaşım
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
11:07
Bilal Erdoğan’a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
10:27
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore’den gelen görüntüye bakın
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın
10:26
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
10:07
Zırhlı araç takla attı Kilolarca altın buhar oldu
Zırhlı araç takla attı! Kilolarca altın buhar oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 12:03:47. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Görme Engelliler İçin Farkındalık Sürüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.