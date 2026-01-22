İzmir'de Görme Engelliler İçin Farkındalık Sürüşü

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TÜRGÖK iş birliğiyle 25 Ocak'ta düzenlenecek bisiklet sürüşünde, görme engellilerin kabartma kitaplara erişimine dikkat çekilerek farkındalık oluşturulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı (TÜRGÖK) iş birliğinde, görme engelli bireylerin kabartma kitaplara erişimine dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla bisiklet sürüşü düzenlenecek.

Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında, "Görmeyenler Daha Çok Kabartma Kitap Okusun Diye Umuda Pedal Çeviriyoruz" sloganıyla gerçekleştirilecek etkinliğe yaklaşık 500 bisikletlinin katılması bekleniyor.

25 Ocak Pazar günü yapılacak sürüş için Bostanlı Yasemin Kafe önünde saat 10.00'da toplanmaya başlanacak. Saat 11.00'deki etkinlik, bisiklet yolu üzerinden ilerleyerek İnciraltı'nda sona erecek. Etkinliğe katılmak isteyenler, www.maratonizmir.org adresi üzerinden kayıt yaptırabilecek.

Farkındalık için önemli adım

Program kapsamında, görme engelli bireylerin sosyal yaşama katılımını desteklemek ve ihtiyaçlarına dikkat çekmek amacıyla gönüllülerle birlikte tandem (çift) bisikletlerle sürüş gerçekleştirilecek. İzmir'in sahil şeridinde düzenlenecek etkinlikte, görme engelli bireyler için sesli yönlendirme ve bilgilendirme sağlanacak.

Beyaz Baston Hareketi nedir?

Beyaz Baston Hareketi, 1921 yılında Londra'da geçirdiği trafik kazası sonrası görme yetisini kaybeden bir fotoğraf sanatçısının, çevresindekilerin kendisini fark edebilmesi için bastonunu beyaza boyamasıyla başladı. Bu sembol, 1931 yılında Fransa'da yaygınlaşarak görme engellilerin simgesi haline geldi. Günümüzde ise her yıl ocak ayının ikinci haftası, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası olarak anılıyor.