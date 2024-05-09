İzmir'de güneş enerjisiyle çalışan minyatür araçlara yoğun ilgi - Son Dakika
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İzmir'de güneş enerjisiyle çalışan minyatür araçlara yoğun ilgi

İzmir'de güneş enerjisiyle çalışan minyatür araçlara yoğun ilgi Yerli ve yabancı öğrencilerin yaptığı güneş enerjisiyle çalışan minyatür araçlar görücüye çıktı İzmir Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile yurt dışından gelen öğrencilerin "Solar Car...

09.05.2024 17:43
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İzmir'de güneş enerjisiyle çalışan minyatür araçlara yoğun ilgi

Yerli ve yabancı öğrencilerin yaptığı güneş enerjisiyle çalışan minyatür araçlar görücüye çıktı

İZMİR - İzmir Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile yurt dışından gelen öğrencilerin "Solar Car Presentations" projesi kapsamında güneş enerjisiyle ürettikleri minyatür araçlara yoğun ilgi.

"Bilgi birikimlerini birbirlerine aktararak çalışma yürüttüler"

Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile yurt dışından gelen öğrencilerin "Solar Car Presentations" projesi kapsamında güneş enerjisiyle ürettikleri minyatür araçlar, Konak Meydanı'nda kurulan alanda sergilendi. Proje hakkında bilgiler veren Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Koordinatörü Uğur Çelik, "Proje, öğrencilerimizin kendi tasarımlarıyla ürettikleri güneş enerjisiyle çalışan minyatür arabalar yapmak üzere. Çocukların hem hayal hem de teknik becerilerini geliştirmek üzere yapılmış bir proje. Öğrenciler, temel düzeyde elektrik-elektronik temel kodlama, malzeme ve teknik hesaplama bilgisini beraber kullanmak zorundalar. Buradaki çalışmalarımızın en önemli hedeflerinden biri rekabetçi değil iş birlikçi olarak çalışmaları. Bir bilişim alanı öğrencisi ile makine alanı öğrencisi birlikte çalışarak araba ürettiler. Hiçbiri birbiriyle yarışmadı, bilgi birikimlerini birbirlerine aktararak çalışma yürüttüler" dedi.

"30 kilometre hızla 6 saat hareket edebiliyor"

Okuldaki atıl malzemeler kullanılarak bir ay içerisinde öğreniciler tarafından yapılan güneş enerjisi ile çalışan araçla ilgili bilgiler veren Kınık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni ve Proje Koordinatörü Alptekin Tez, "Tamamen kendi ürettiğimiz bir araç. Güneşten aldığı elektrikle pili şarj ediyor ve 30 kilometre hızla 6 saat boyuna hareket edebiliyor" ifadelerini kullandı.

Yerli ve yabancı öğrenciler ürettikleri araçları tanıttılar

Proje kapsamında Romanya'dan İzmir'e gelen ve yaptığı güneş enerjisiyle çalışan mini aracı tanıtan Pietra Neamt meslek okulu öğrencisi 17 yaşındaki Cintita Mateo Marian, "Bu prototip bir araç. Güneş panelini istediğim yere yönlendirebiliyorum ve arkasında bulunan şarj ünitesini ile pili şarj ederek çalıştırıyor" diye konuştu. Atık malzemelerden yaptıkları güneş enerjisiyle çalışan aracı tanıtan 11. Sınıf öğrencisi Alperen Egen ise "Atık malzemelerden yaptığımız ürünün üzerindeki işlemeler ve kesimler tamamen lazer CNC'den yapılmıştır. Lastikleri ve pilleri kendi oluşturduğumuz sisteme oturttuk. Güneş paneliyle o sistemin elektrik ihtiyacını sağlıyoruz. Motorlarla da etki kuvvetini sağlıyoruz ve bu sayede bir araba üretmiş olduk" bilgisini verdi.

Projeye Romanya ve Bulgaristan'da 42 öğrenci ve 8 teknik öğretmen katıldı.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İzmir'de güneş enerjisiyle çalışan minyatür araçlara yoğun ilgi - Son Dakika
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