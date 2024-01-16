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İzmir'de Güzellik Merkezinde Cinayet - Son Dakika
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İzmir'de Güzellik Merkezinde Cinayet

İzmir'in Buca ilçesinde bir güzellik merkezinde çalışan Sercan Çelik, eşinin başka erkeklerle görüşmesine aracılık ettiği gerekçesiyle patronu tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet zanlısı Merih A., polise verdiği ifadede suçunu kabul ettiğini ve üzgün olduğunu belirtti. Çelik'in eniştesi ise olayın patronunun korunması için araya girdiği sırada öldürüldüğünü iddia etti. Çelik'in cenazesi Buca Kaynaklar Mezarlığı'nda defnedilecek.

İzmir\'de Güzellik Merkezinde Cinayet
16.01.2024 - 16:03,
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İZMİR'in Buca ilçesindeki eşine ait güzellik merkezinde kuaför olarak çalışan Sercan Çelik'i (34) bıçaklayarak öldüren Merih A. (45), adliyeye sevk edildi. Merih A. polisteki ifadesinde Çelik'i, eşinin başka erkeklerle görüşmesini sağlayıp, bu duruma aracılık yaptığını düşündüğü gerekçesiyle öldürdüğünü söyledi. Çelik'in eniştesi Merdan Doğudan (63) ise Merih A.'nın boşanmak isteyen eşiyle konuşmak için gittiği güzellik merkezinde tartıştığını, kayınbiraderinin ise patronunu korumak için araya girdiği sırada öldürüldüğünü ileri sürdü.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Buca ilçesi Menderes Caddesi'nde, bir apartmanın 2'nci katındaki güzellik merkezinde meydana geldi. Bir odada memur olarak görev yapan Merih A. eşine ait güzellik merkezine gitti. Burada çıkan tartışmada Merih A., eşinin çalışanı, kadın kuaförü Sercan Çelik'i boynundan ve göğsünden bıçakladı. Yaralanan Çelik, kaçmaya çalışırken aldığı yaralar nedeniyle merdivenlerde kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde bekleyen cinayet şüphelisi Merih A.'yı suç aleti bıçakla gözaltına aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çelik'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Güzellik merkezine gelen Sercan Çelik'in yakınları sinir krizi geçirdi. Sercan Çelik'in cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli Merih A.'nın polisteki ifadesinde, eşinin başka erkeklerle görüşmesini sağlayıp, bu duruma aracılık yaptığını düşündüğü Sercan Çelik ile konuşmaya gittiğini, çıkan tartışmada da cinayeti işlediğini ve üzgün olduğunu söylediği belirtildi. Merih A., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

'ARAYA GİRİP PATRONUNU KORUMAK İSTEMİŞ'

Yakınları, Sercan Çelik'in cenazesini almak için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Çelik'in eniştesi Merdan Doğudan, Merih A.'nın boşanmak isteyen eşiyle konuşmak için güzellik merkezine gittiğini, burada tartışma çıktığını, kayınbiraderinin de patronunu korumak için araya girdiği sırada öldürüldüğünü ileri sürdü. Doğudan, "Sercan, çalıştığı iş yerinin sahibi ve cinayet şüphelisinin eşiyle mesai arkadaşıydı. Kadın kocasından ayrılmak istemiş. Araya kıskançlık girmiş. Şüpheli iş yerini basınca Sercan kadını korumak için araya girmiş. Bu sırada kalbinden ve boynundan bıçaklanmış. Sercan yardımsever bir insandı. Cebinde parası olmasın, karnının aç olduğunu söylesen, borç alır sana verir. Çalışanlardan iş yerine yakın bir yerde ekmek alamayacak durumda olan bir kadın olduğunu duyunca her sabah işe gitmeden önce onun ekmeğini bırakırmış. Kendine ait bir iş yeri açma hayali vardı. Arkadaşlarına ve ailesiyle çok düşkündü" dedi.

Sercan Çelik'in cenazesi bugün ikindide Buca Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: DHA
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