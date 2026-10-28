İzmir\'de havalimanında durdurulan şüphelinin midesinden 322 gram uyuşturucu çıktı

İzmir'de havalimanında durdurulan şüphelinin midesinden 322 gram uyuşturucu çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda narkotik ekiplerinin durdurduğu şüphelinin midesinde 47 kapsülde 322 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İzmir'de midesinde kapsüller halinde 322 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon kapsamında İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 1 şüpheliyi durdurdu.
İç beden muayenesi yapılan şüphelinin midesinde 47 kapsül halinde 322 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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