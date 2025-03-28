İzmir'de Huzurevi Sakinleri ve Aşevi Çalışanları için Bayramlaşma Programı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Kampüsü'nde huzurevi sakinleri ve aşevi çalışanlarının yer aldığı bayramlaşma programı yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Grubu Sözcüsü Elvin Sönmez Güler, "Başkanımız Cemil Tugay adına bayramınızı kutluyorum. Nice güzel bayramlara, daha iyi Türkiyelere uyandığımız günlerimiz olsun" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı temsilen Buca'daki Sosyal Yaşam Kampüsü'nde düzenlenen bayramlaşma programına katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Grubu Sözcüsü Elvin Sönmez Güler, huzurevindeki vatandaşlarla ve Sosyal Hizmetler Dairesi personeli ile bir araya geldi.

Bayramlaşmada İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı, Sosyal Hizmetler Dairesi'nin şube müdürleri, yöneticileri ve personeli de yer aldı. Huzurevindeki bayramlaşma programının ardından aşevi ziyaret edildi.

"Güzel bayramlara uyandığımız günler olsun"

Elvin Sönmez Güler, "Burada olmaktan çok mutluyum. Ne kadar özveriyle ne kadar önemli bir alanda hizmet verdiğinizi biliyorum. Emeklerinize, ellerinize sağlık. Burada üretilen işin gönülden yapıldığının hepimiz farkındayız. Başkanımız Dr. Cemil Tugay adına bayramınızı kutluyorum. Nice güzel bayramlara, daha iyi Türkiyelere uyandığımız günlerimiz olsun. Size ve ailenize iyi bayramlar dilemek istiyorum" dedi.