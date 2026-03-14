İzmir\'de İftar Programı

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyeleri, İzmir'de iftar programında bir araya geldi.

İzmir Polis Moral Eğitim Merkezi'ndeki program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

İlahilerin okunduğu, duaların edildiği programa, dernek yöneticileri, eğitimciler ve çok sayıda davetli katıldı.

ÖNDER Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Evkuran, burada yaptığı konuşmada, dünyanın pek çok noktasında çatışma ve savaşların sürdüğünü belirterek, Türkiye'nin bu süreçten etkilenmemesinin önemine işaret etti.

Hedeflerinin hem dünyevi hem de manevi donanıma sahip "çift kanatlı" gençler yetiştirmek olduğunu dile getiren Evkuran, gönüllü bir teşekkül olduklarını ancak devletin kurumlarıyla işbirliği içinde önemli projelere imza attıklarını söyledi.

ÖNDER İzmir Başkanı İzzet Gündüz, 28 Şubat sürecinde yaşanan zorluklara dikkati çekerek, o dönemde direnenlerin ve mücadele edenlerin bugün başarılı olduklarına şahitlik ettiklerini belirtti.

İmam hatip neslinin geçmişi unutmadığını vurgulayan Gündüz, Milli Eğitim Bakanlığının ramazan ayı etkinliklerine yönelik bazı tepkilerin 28 Şubat dönemindeki yaklaşımlarla benzerlik gösterdiğini ifade etti.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de imam hatip okullarının gelişimi için geçmişten bugüne emek verenlere teşekkür etti. İmam hatiplerin vatanına ve milletine sevdalı nesiller yetiştirdiğini dile getiren Yahşi, şunları kaydetti:

"Bugün İzmir'de Kemalpaşa'dan Torbalı'ya, Bergama'dan merkez ilçelerimize kadar okullarımızda eğitim görmek için sıraya giren, sınava giren, bu okullara talip olan öğrencilerimizi ve velilerimizi görüyoruz. Bu sayı daha da artacak. Bu niteliksel olarak çok daha iyi bir noktaya gelmesi gereken kıymetli bir süreçtir."