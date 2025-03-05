İzmir'de İhtiyaç Sahipleri İçin Sosyal Market Açıldı - Son Dakika
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İzmir'de İhtiyaç Sahipleri İçin Sosyal Market Açıldı

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Menderes Belediyesi tarafından açılan sosyal marketin, ihtiyaç sahiplerinin temel gereksinimlerini karşılamak amacıyla tasarlandığını belirtti. Tugay, toplumun dayanışma içinde olması gerektiğini vurgulayarak, sosyal desteklerin önemine değindi.

05.03.2025 10:53  Güncelleme: 12:10
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Menderes Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar için tasarlanan sosyal marketin açılışında yaptığı konuşmada "İnsanlarımızın böyle sosyal desteklere ihtiyacının olmadığı günleri görmek için çalışıyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Menderes Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların temel gereksinimlerini karşılamak amacıyla tasarlanan sosyal marketin açılışına katıldı. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in ev sahipliğindeki açılışa Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Hep beraber iyi günlere yürüyoruz, yürüyeceğiz. Burada yapılan çok sayıda güzel hizmeti, iyi çabayı sadece ben görmüyorum, herkes görüyor. Belediyeleri engellemeye çalışıyorlar ama diğer ilçe belediye başkanları gibi İlkay Başkan da iyi işler yapıyor. Sosyal marketler ihtiyacı olanın kıymetini bildiği yerler. Ülkemizde yoksullukla boğuşan insan sayısı sürekli artıyor. Tarım bölgesi Menderes'te üretici de sıkıntılı. Ticaret yapan insanlar işyerini kapatmak zorunda kalabiliyor. Bu nedenle dayanışma içinde olacağız. Ülkemiz için mücadele edeceğiz. Yorgun olabiliriz. Ama ne olursa olsun çok güçlüyüz. İnanıyoruz. Sizlerin desteğiyle bunu beraber başaracağız. Ben de elimden gelen tüm destekle bu güzel marketin yanında olacağım. Ama inşallah insanlarımızın böyle sosyal desteklere ihtiyacının olmadığı günleri göreceğiz. Bunun için mücadele ediyoruz" dedi.

Paranın geçmediği market

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek de "Sosyal market projemiz toplumumuzun en hassas noktalarına dokunan çözüm modeli olarak ortaya çıkıyor. Bu market, paranın geçmediği, tamamen puan bazlı çalışan, ihtiyaç sahipli vatandaşlarımızın ürünlerine adil bir şekilde kolaylıkla erişebileceği bir dayanışma merkezidir" şeklinde konuştu. Çiçek, Büyükşehir Belediyesi'ne Menderes'e verdiği destek için teşekkür etti.

"Her türlü kötülükten uzak yaşam için bizlere çalışmak düşüyor"

Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ramazan ayında 30 ilçeye yayılan iftar programı kapsamında Menderes'te düzenlenen iftar programına katıldı. Başkan Tugay, burada yaptığı konuşmada da "Bugün sizlerle bu iftar sofrasında bir arada olmak ben ve arkadaşlarım için onurdur. Eğer bir eksiğimiz, kusurumuz olduysa kusurumuza bakmayın. Ramazan ayında ibadetlerinizin kabulünü diliyorum. Dualarımızın bir kısmını da şehrimiz için, güzel ülkemizdeki herkes için etmeliyiz. Her türlü afetten, felaketten, huzursuzluktan, kötülükten uzak bir yaşam diliyoruz. Bunun için elbette bizlere çok çalışmak düşüyor. Ama sizlerin duaları da bizlere destek olacak, güç verecektir. Ramazanınız hayırlı olsun" diye konuştu.

İftar programını düzenleyen Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek "Ramazan ayı yalnızca bir oruç ayı değil aynı zamanda yardımlaşmanın, paylaşmanın, birlik ve beraberliğin en güzel şekilde yaşandığı rahmet ayıdır. Bu aylarda ihtiyaç sahiplerine destek olmak ve aynı sofrada kardeşlik duygularımızı pekiştirmek bizler için mutluluk kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

Tugay, Menderes'te ayrıca yurttaşların sorunlarını dinledi, kahvehanede yurtaşlarla sohbet etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Cemil Tugay, Menderes, Politika, Ekonomi, Güncel, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de İhtiyaç Sahipleri İçin Sosyal Market Açıldı - Son Dakika

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