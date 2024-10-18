İzmir\'de iki kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
M.A. yönetimindeki 35 BBS 701 plakalı kamyon, Ovakent Mahallesi Şehit Ali Dereli mevkisinde, G.Ç'nin kullandığı 35 M 5583 plakalı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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