İzmir'in İklim Geleceği Masaya Yatırıldı - Son Dakika
İzmir'in İklim Geleceği Masaya Yatırıldı

09.04.2026 09:33  Güncelleme: 10:37
İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim kriziyle mücadele için Avrupa genelinde yürütülen CLIMAAX projesi kapsamında 'İklime Hazır İzmir' projesini sürdürüyor. Çalıştayda, kenti bekleyen iklim riskleri ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

(İZMİR) - Avrupa genelinde iklim direncini artırmayı hedefleyen CLIMAAX projesi kapsamında yürütülen "İklime Hazır İzmir: Dirençlilik Stratejilerinin Geliştirilmesi (CRIZ-ERS)" projesi doğrultusunda paydaş çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda, Körfez ve Konak'ın iklim risk haritaları paylaşıldı; deniz seviyesi artışı, taşkın, aşırı yağış ve kuraklık tehditleri somut verilerle ortaya kondu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim krizi ile mücadele stratejilerini güçlendirerek kentin çoklu iklim krizlerine hazırlanmasının yanı sıra olası risklerin bilimsel bir çerçevede analiz edilmesini, kırılganlıkların belirlenmesini ve uyum stratejilerinin geliştirilmesini hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, Avrupa genelinde iklim direncini artırmayı hedefleyen CLIMAAX projesi kapsamında geliştirilen "İklime Hazır İzmir: Dirençlilik Stratejilerinin Geliştirilmesi (CRIZ-ERS)" projesini sürdürüyor. Üç fazdan oluşan projede önemli bir aşama daha tamamlandı. Üçüncü kapsamında düzenlenen "Uyum Seçeneklerine İlişkin Paydaş Çalıştayı", İzQ Girişimcilik Merkezi'nde geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Akademik verilerle iklim riskleri

Çalıştayın ilk bölümünde Prof. Dr. Osman Balaban, Doç. Dr. Selda Tuncer ve Dr. Banu Gökmen, projeye temel teşkil eden güncel bilimsel çalışmalarına ve bulgularına ilişkin kapsamlı sunumlar gerçekleştirdi. İzmir Körfezi ve Konak ilçesi özelinde hazırlanan yüksek çözünürlüklü iklim risk haritalarının paylaşıldığı sunumlarda; deniz seviyesinin yükselmesi, kıyı taşkınları, aşırı yağışlar ve kuraklık gibi temel tehlikeler somut verilerle ortaya kondu.

Dört tematik masada ortak akıl mesaisi

Sonraki oturumlarda ise katılımcılar, belirlenen dört farklı tematik masada bir araya gelerek kentin iklim direncini artıracak çözüm önerilerini tartıştı. Akademi, kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin deneyim ve fikirlerini paylaştığı bu interaktif bölümde Kıyı alanlarının korunması ve restorasyonu (ekosistem temelli çözümler), Kentsel doku ile su ve yeşil alanların entegrasyonu (yeşil–mavi altyapı), şehir merkezindeki taşkın riskini minimize edecek kentsel stratejiler (taşkın yönetimi), artan sıcaklıklar ve kuraklık tehdidine karşı dirençli bir kent yapısı (iklim uyum politikaları) konu başlıkları ele alındı. Paydaş katılımının önemine dikkat çekildiği buluşmada, kentin geleceğini şekillendiren bu sürece katkı sunan tüm kurumlara teşekkür edilerek, ortak akılla geliştirilen çözüm önerilerinin projenin sonraki safhaları için temel teşkil edeceği belirtildi.

İzmir uluslararası alanda başarılarını sürdürüyor

Büyükşehir Belediyesi'nin iklim nötr çalışmaları kapsamında hazırladığı projelerden İklime Hazır İzmir: Dirençlilik Stratejilerinin Geliştirilmesi (CRIZ-ERS) Projesi İklim Değişikliğine Uyum Misyonu kapsamında fonlanan CLIMAAX projesinden 145 bin euro hibe almaya hak kazanmıştı. Proje kapsamında kent geneli ve Konak ilçesi özelinde uygulanabilir uyum stratejilerini içeren iki ayrı İklim Uyum Eylem Planı hazırlanacak. Bu süreçte paydaş katılımı, kamuya açık dijital haritalar, eğitim programları ve bilgilendirme toplantılarıyla hem kurumsal kapasite artırılacak hem de toplumsal farkındalık güçlendirilecek. Avrupa Komisyonu'nun iklimle mücadele konusundaki çağrısına kabul edilerek AB üyesi kentler dışında "AB Şehirler Misyonu Etiketi" ünvanını alan ilk kent olan İzmir, doğa dostu projelerle uluslararası alandaki başarılarını sürdürüyor.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İzmir'in İklim Geleceği Masaya Yatırıldı - Son Dakika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Anayasada ara seçim şartları açıktır, o şartlar yerine geldiğinde ara seçim olur
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Anayasada ara seçim şartları açıktır, o şartlar yerine geldiğinde ara seçim olur
İsrail’den yeni açıklama: Lübnan’da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
İsrail'den yeni açıklama: Lübnan'da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
Ateşkeste kriz ayyuka çıktı Önce paylaştı sonra sildi
Ateşkeste kriz ayyuka çıktı! Önce paylaştı sonra sildi
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
Bekçi olmanın şartları değişti
Bekçi olmanın şartları değişti
Akaryakıta dev indirim geliyor Tarih ve rakam netleşti
Akaryakıta dev indirim geliyor! Tarih ve rakam netleşti
SON DAKİKA: İzmir'in İklim Geleceği Masaya Yatırıldı - Son Dakika
