ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İzmir'deki bir binanın en üst katında yapılan tahtakurusu ilaçlaması sonrası Altay Toprak Kınalı'nın ölümüne ilişkin gözaltına alınan Ziraat Mühendisi B.Ö. (47), ilaçlamayı yapan işçi E.G. (46) ve dairenin ilaçlanmasına aracılık ettiği belirtilen E.G.'nin (44) emniyetteki işlemleri tamamlandı. 3 şüpheli işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Kadir ÖZEN/İZMİR,
Son Dakika › Güncel › İzmir'de İlaçlama Cinayetinde 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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