İzmir'de İlaçlama Faciası: 1 Ölü, 3 Zehirlenme - Son Dakika
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İzmir'de İlaçlama Faciası: 1 Ölü, 3 Zehirlenme

İzmir\'de İlaçlama Faciası: 1 Ölü, 3 Zehirlenme

İzmir'de yapılan haşere ilaçlaması sonrası 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi zehirlendi.

19.12.2024 11:53
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İzmir'in Konak ilçesinde 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın ölmesine, 3 kişinin de zehirlenmesine neden olan ilaçlamaya ilişkin hazırlanan raporlarda, ilaçlamanın büyük kapasiteli tarımsal ürün depolarında kullanılan ilaçlarla yapıldığı, evdeki ölçümde bazı gaz değerlerinin ölçüm üst sınırını aştığının tespit edildiği aktarıldı.

Kahramanlar Mahallesi 1413 Sokak'ta tahtakurusu için 12 Kasım'da yapılan ilaçlama sonrası 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın ölmesi, 3 kişinin zehirlenmesiyle ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğünce (AFAD) rapor hazırlandı.

Hazırlanan raporlar, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyasına girdi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün raporunda evde, yüksek kapasiteli, tahıl, bakliyat, kuru meyve ambar ve depolarında kullanılan tarımsal ilaçların kullanıldığı belirtildi. İlaçların, Tarım ve Orman Bakanlığınca ruhsatlandırılmış haşere, böcek ve bakterilerin kapalı bir ortamda gaz halindeki kimyasal maddelerle boğulması sınıfında bulunan bitki koruma ürünleri olduğu aktarıldı.

Kullanılan fumigantların (yeterli sıcaklık, nem ve basınç değerleri altında gaz hale geçerek tüm canlı organizmalar için ölümcül bir etkiye sahip olan böcek ilaçları) satışının "Bitki Koruma Ürünü Bayi İzin Belgesi"ne sahip kişi ve kuruluşlarca sadece "fumigasyon operatör belgesi"ne sahip kişilerce yapıldığı, ilaçlamayı yapan firmanın ise bu ürünleri satması için yetkisinin bulunmadığı kaydedildi.

Cihaz "OVER" vermiş

AFAD ekiplerinin, olayın ardından evde gaz ölçüm cihazıyla yaptığı ölçümler de dosyaya eklendi.

Bu kurumun raporunda apartman dairesinde 14 Kasım'da yapılan gaz ölçümlerimde cihazın sensörlerinin, ölçüm aralığı aşıldığında verdiği uyarı olan "OVER alarmı"nı verdiği aktarıldı.

Raporda hidrojen siyanür, hidrojen sülfür ve karbonmonoksit için cihazın ölçüm aralığı aşıldığında verdiği uyarı olan "OVER alarmı"nı verdiğine, aşılan üst değerlerin hidrojen siyanür için 50 ppm, hidrojen sülfür için 200 ppm, karbonmonoksit için 500 ppm olduğuna yer verildi.

Kınalı'nın ailesinin avukatı Utku Turan, AA muhabirine, ölçümlerde aşırı derecede zehirli gazın tespit edildiğini, AFAD ekiplerince havalandırma yapıldıktan sonra da zehirli gaz değerinin düşmediğini söyledi.

Kimya yüksek mühendisi, ziraat mühendisi ve iş güvenliği uzmanından oluşan bilirkişi heyetinin de çalışmalara başladığını ifade eden Turan, "Kullanılan ilaçlar biyosidal ürünler yönetmeliğine uyumlu olan ilaçlar değil. Tarımsal amaçlı kullanılabilecek ilaçlar. Konut ya da kapalı yerlerde kullanılabilecek türden ilaçların olmadığı ortaya çıktı." diye konuştu.

Olay

İzmir'in Konak ilçesindeki apartmanda 12 Kasım'daki haşere ilaçlamasının ardından 14 Kasım saat 11.30 sıralarında bazı vatandaşlar ilaçlamadan etkilenmiş, 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı zehirlenerek hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 3 kişi tedavileri sonrası taburcu edilmişti.

Gözaltına alınan şüphelilerden ilaçlamayı yapan ziraat mühendisi B.Ö. (47) ile ilaçlamaya yardımcı olan çalışan E.G. (44) tutuklanmış, işe aracılık eden E.G. (46) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de İlaçlama Faciası: 1 Ölü, 3 Zehirlenme - Son Dakika

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