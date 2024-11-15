İzmir\'de İlaçlama Sonrası 2 Kişi Tutuklandı

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2 KİŞİ TUTUKLANDI

İzmir'deki bir binanın en üst katında yapılan tahtakurusu ilaçlaması sonrası Altay Toprak Kınalı'nın ölümüne ilişkin gözaltına alınan Ziraat Mühendisi B.Ö. (47), ilaçlamayı yapan işçi E.G. (46) ve dairenin ilaçlanmasına aracılık ettiği belirtilen E.G.'nin (44) emniyetteki işlemleri tamamlandı. 3 şüpheli işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden, aracılık yapan E.G. ile Ziraat Mühendisi B.Ö. tutuklanırken, ilaçlamayı yapan E.G. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,