İzmir'de İlköğretim Haftası Kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de İlköğretim Haftası Kutlaması

İzmir\'de İlköğretim Haftası Kutlaması

İzmir'de, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı İlköğretim Haftası kutlama programı etkinlikleri kapsamında çelenk töreni düzenlendi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, törende yaptığı konuşmada öğrencilere seslenerek, onların ülkenin geleceği olduğunu vurguladı.

09.09.2024 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'de, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı İlköğretim Haftası kutlama programı etkinlikleri kapsamında çelenk töreni düzenlendi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı İlköğretim Haftası kutlama programı etkinlikleri kapsamında çelenk töreni yapıldı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, kurumunun çelengini Atatürk Anıtı'na bıraktı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "2024-2025 eğitim ve öğretim yılının, güzide şehrimiz için çok önemli bir gün olan 9 Eylül tarihine tesadüf etmesi ayrı bir heyecan ve gurur vesilesidir. Medeniyetimizin tertemiz izlerini takip ederek bizleri yıldızlara taşıyacak neslimizi yetiştirirken ilhamımızı, inancımızı ve irademizi şanlı mazimizden alıyoruz. İzmir eğitim ailesi olarak milli ve manevi değerlerimizin aydınlığında ilme, irfana ve öğrenmeye duyduğumuz derin iştiyakla her eğitim yılını bir fırsat telakki ediyoruz. Bakanlığımız 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' liderliğinde güzel ülkemizin mefkuresini yazacak. Bu toprakların hikayesini dünyanın dört bir yanında duyuracak neslin inşasını tesis ediyoruz" dedi.

'BENZERSİZ POTANSİYELİNİZ İLE BİZİM EN KIYMETLİ CEVHERİMİZSİNİZ'

Yahşi, şöyle devam etti:

"Gözümüzün nuru, gayretlerimizin müsebbibi sevgili öğrenciler, istikbal sizsiniz. Umudumuz, rüyamız, duamız; yarına dair tüm tasavvurlarımızın öznesi sizlersiniz. Her biriniz benzersiz potansiyeliniz ile bizim en kıymetli cevherimizsiniz. Bu şanlı bayrak, bu kutsal vatan da sizin en kıymetli hazinenizdir. Öğretmenlerinizin rehberliğinde, ailelerinizin desteği ile aziz milletimizin sizlere olan inancıyla güzel ülkemizin istikbaline bir güneş gibi doğacaksınız."

Kaynak: DHA

Ömer Yahşi, Etkinlik, Eğitim, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de İlköğretim Haftası Kutlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:34 Türkiye Narin’e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda’dan güzel haber geldi Türkiye Narin'e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda'dan güzel haber geldi
15:51 Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı İşte Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan o araç Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç
14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
13:13 Narin Güran’ın cenazesinde büyük rezalet Başrolde AK Partili vekil var Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
08:50 Dinlene dinlene gol attılar Galatasaray’dan hazırlık maçında farklı tarife Dinlene dinlene gol attılar! Galatasaray'dan hazırlık maçında farklı tarife
08:41 Günlerce aileyle yayın yapmıştı Didem Arslan Yılmaz’ın çıkışı büyük ses getirecek Günlerce aileyle yayın yapmıştı! Didem Arslan Yılmaz'ın çıkışı büyük ses getirecek
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
07:55 MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı Zeynep yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı! Zeynep yarışmaya veda etti
07:20 Narin’e ait DNA tespit edilmişti Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı Narin'e ait DNA tespit edilmişti! Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı
01:54 Tunceli’de 4 askerimiz şehit oldu Şehit Büyükçaylı’nın eşi bu akşam doğum yapmış Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 16:50:59. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de İlköğretim Haftası Kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement