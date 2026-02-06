İzmir'de İşe Alımlar, Yurttaşlardan Oluşan İzleme Kurulu'nun Önünde Yapılıyor

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, işe alım süreçlerine yönelik yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Bu kapsamda işe alımlar, yurttaşlardan oluşan İzleme Kurulu'nun önünde yapılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, işe alımlarda halk katılımı ile şeffaflığı sağlayacak yeni bir kamu yönetim modelini uygulamaya aldı. İşe alım süreçlerinde görevli olmak kaydı ile istihdam talep eden birimin bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı, 1. Hukuk Müşavirliği tarafından görevlendirilen bir hukukçu ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı'nın yer aldığı bir İstihdam Komisyonu oluşturuldu. Komisyon, yazılı, sözlü ve beceri gerektiren sınavları objektif bir şekilde yürütecek şekilde yapılandırıldı.

Çalışmalar kapsamında İstihdam Komisyonu'nun işe alım aşamalarını değerlendirecek ve doğrudan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a raporlayacak dört hemşehri temsilcisi ve kolaylaştırıcı olarak görevlendirilecek bir kurum temsilcisinden oluşan İzleme Kurulu da oluşturuldu. Kurul, işe alım süreçlerinde yapılan mülakatlara girerek sürecin şeffaf ve adil işlemesine katkı sunuyor.

Tugay: İstihdamın liyakatli yapılması lazım



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 30 ilçede yurttaş konseyleri kurduklarını ve belediyenin karar verme mekanizmasına dahil edeceklerini belirterek, "Memurlarda biraz daha farklı bir yaklaşım var. Memur atamayla gelebiliyor. Ben üst yönetimi başkan iradesiyle atamak zorundayım. Ama onun dışında diğer kademelerde istihdamın bir ihtiyaca binaen yapılması lazım. Tamamen birilerinin yakını diye ya da siyasi olarak belli tarafta diye insanları liyakat gözetmeksizin istihdam etmek doğru değil. İnsanları işe alıp ondan sonra 'ne iş vereceğiz' diye bakıyorlar. Bunlar çok yanlış. Başka türlü kurumları başarılı hale getiremeyiz. Başarısız bir belediyenin başarılı bir belediye başkanı olmanızın ihtimali yok" değerlendirmesinde bulundu.

"Tanışıklıklar üzerinden istihdam bitti"



İzleme Kurulu hakkında bilgi veren Başkan Tugay, "Biz bir karar verdik, ihtiyaç olmayan pozisyona kimseyi almayacağız. İhtiyaç belirlendikten sonra herkese duyurulacak. Başvuruların değerlendirmesini kurum içinde oluşturduğumuz bir İstihdam Komisyonu yapacak. Kişi hangi birimde çalışacaksa o birimin yöneticisi başta olmak üzere uzman kişilerden oluşan bir komisyon bu. Bu komisyon değerlendirmeyi yapacak ama bu sürecin de denetimi lazım diye düşündük. Bunu da yurttaşlarımız yapsın istedik. O nedenle bir duyuruya çıktık, kamu ya da özel sektörde yönetim deneyimi olan yurttaşlarımızı davet ettik. Böyle bir İzleme Kurulu oluşturacağız dedik. 2 binden fazla yurttaşımız başvurdu. Bunların arasından hangi sektörde ya da hangi vasıfta insan alacaksak ona uygun olarak tamamen kura ile 5 kişilik vatandaş gözlem grubu seçiyoruz. Onlar bu süreci başından sonuna kadar takip ediyorlar. Raporlarını doğrudan bana iletiyorlar. Değerlendirmede hata var diye yazarsa, o sürecin başından sonuna kadar incelemesini sağlıyoruz" dedi.

Balcılar: "İzmir halkı adına gözlem ve raporlama yapıyoruz"



İzleme Kurulu üyelerinden Mürüvet Suatoğlu Balcılar, 27 yıllık avukat olduğunu dile getirerek, "Bu uygulama Türkiye'de ilk defa İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirildi. İşe alımlarda objektif kriterlerin uygulanıp uygulanmadığı, liyakatin geçerli olup olmadığına bakılıyor. Burada işe alım sürecinin tamamında, hemşehrilerimiz adına tamamen gönüllü olarak yer alıyoruz. Kura ile seçildik, İzmir halkı adına gözlem ve raporlama yapıyoruz" diye konuştu .

Erbil: "Her gelen adaya eşit şartlar sunuldu"



Kurul üyelerinden emekli sağlık personeli Hülya Erbil, İzleme Kurulu'nda olmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydederek "Her gelen adaya eşit şartlar sunuldu. Bu mülakatları yapan ekip uzman kişilerden oluşuyordu. Liyakatli şekilde, sorun yaşamadan mülakat sürelerini tamamladık. Kasap alımında iki defa, diyetisyen alımında üç gün, sınıf öğretmenliği alımında günlerce süreçte yer aldık" ifadelerini kullandı.

Koçak: "Bize ihtiyaç olmayan bir toplum düzenine ulaşmak"



Kurul üyelerinden Eser Koçak, "Böyle bir görev olduğunu duyunca, bu şehrin bir vatandaşı olarak bu sorumluluğu üstlenmek istedim. Şeffaflık konusunda insanların akıllarında artık bir şüphe olmamalı. Ancak benim asıl isteğim, bizlere ihtiyaç olmayan bir toplum düzenine ulaşmak. Bu olgunluğa erişebildiğimiz gün her şey daha güzel olacak" dedi.

Adil değilse istihdam süreci iptal edilecek



İzleme Kurulu üyeleri, İstihdam Komisyonu tarafından yapılan sınav, mülakat, beceri ve ilgili diğer tüm süreçleri ilan sürecinden karar sürecine kadar izliyor ve doğrudan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na rapor sunuyor. Rapor içeriğinde herhangi bir adaletsizlik veya eşitsizliğin tespiti durumunda istihdam sürecinin iptali söz konusu oluyor. Gönüllülüğün esas olduğu İzleme Kurulu üyeliğinde herhangi bir ücret ödenmiyor.

Mülakatla işe alım devam ediyor



İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mezbaha Şube Müdürlüğü'nde kasap olarak görevlendirilmek üzere 10 kişi ile mülakat yapıldı. 6 adayın başvurusu olumlu sonuçlandı. 4'ü işbaşı yaptı. 2 kişinin ise evraklarının tamamlaması bekleniyor. 4 kasap için 29 Ocak'ta mülakat yapıldı. Ayrıca Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nda görevlendirilmek üzere 50 diyetisyen ile görüşüldü, 4'ü işbaşı yaptı. 1 diyetisyenin de evraklarını tamamlaması bekleniyor. İZDENİZ'de görevlendirilmek üzere 2 uzak yol kaptanı, 6 kaptan, 2 uzak yol başmühendisi, 6 başmakinist ve 11 makine personeli için mülakatlar yapıldı. Olumlu sonuçlananların evraklarını tamamlama süreci devam ediyor.