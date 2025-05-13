İzmir'de 'İşgal Döneminde İzmir Basını' Söyleşisi Yapılacak

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi, (APİKAM) devam eden "Kent Söyleşileri" kapsamında 15 Mayıs Perşembe günü . Dr. Efdal Sevinçli'nin konuşmacı olarak katılacağı "İşgal Döneminde İzmir Basını""söyleşisine ev sahipliği yapacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi APİKAM tarafından gerçekleştirilen Kent Söyleşileri, "İşgal Döneminde İzmir Basını" söyleşisiyle devam ediyor. 15 Mayıs 1919'da Yunanistan ordusunun İzmir'e çıkmasıyla başlayan ve 9 Eylül 1922'de Türk ordusunun kenti geri almasıyla son bulan işgal yıllarında İzmir basınının durumunu konu alacak söyleşi, 15 Mayıs Perşembe günü 18.00-19.30 saatleri arasında düzenlenecek. Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi bahçesinde gerçekleştirilecek söyleşinin konuğu, İzmir kent tarihi, kültür ve sanat hayatı alanında çalışmaları bulunan Dr. Efdal Sevinçli olacak.