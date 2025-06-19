İzmir'de İtfaiye Ekipleri 12 Yaşındaki Çocuğu Kurtardı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, ihbar üzerine gittikleri olayda, bir çocuğun hayatını kurtardı. 12 yaşındaki O.D., Kemalpaşa 8 Eylül Mahallesi'nde ağaçtan düştü. Apartmanın sivri uçlu korkuluk demirleri, üzerine düşen talihsiz çocuğun vücuduna saplandı. Olay yerine gelen ekipler, demir çubuğun çocuğun sağ ön kolundan girip çıktığını belirledi. Bir diğer demirin de sağ koltuk altından girerek akciğer zarının ön kısmına saplandığı gözlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Kemalpaşa Grubu'nun ilk müdahalesinin ardından O.D., hemen Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne kaldırıldı. İzmir İtfaiyesi Bornova Grubu'na bağlı itfaiye erleri ile paramedikler de demirin kesilip çıkarılmasında görev aldı. Ekipler, hastanenin canlandırma odasında genel cerrahi, anestezi, ortopedi ve göğüs cerrahisi ekiplerinin gözetiminde, koltuk altına giren demiri başarılı bir operasyonla çıkardı. Çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı, kısa süre içerisinde de taburcu edileceği öğrenildi.