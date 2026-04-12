İzmir İtfaiyesi 'Head Fire Project' ile Eğitimde Sınırları Zorluyor

12.04.2026 10:29
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, personelin mesleki gelişimini desteklemek amacıyla 'Head Fire Project' eğitim programına başladı. İlk aşamayı tamamlayan itfaiyeciler, yoğun duman altında tatbikatlar yaparak kritik durumlarda doğru karar verme yeteneklerini geliştirdi.

Yüksek katlı binalar, sanayi tesisleri ve artan orman yangınları gibi riskler büyürken, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, personelin mesleki gelişimini desteklemek amacıyla 'Head Fire Project' eğitim programını başlattı. Eğitimin ilk aşamasını tamamlayan itfaiyeciler, iki haftalık yoğun süreci geride bıraktı. Gece senaryoları, yoğun duman ve düşük görüş altında gerçekleştirilen tatbikatlarla nefes kesti, itfaiyeciler saniyeler içinde doğru karar vermeye zorlandı.

Programın ilk haftasında, elektrik kaynaklı yangınlardan yüksek katlı bina yangınlarına, kimyasal risklerden metro ve tünel yangınlarına kadar kritik başlıklar işlendi. Yaralı tahliyesi, olay yeri yönetimi ve telsiz kullanımı gibi hayati konular sahada uygulamalı olarak test edildi. Eğitimin ilk aşamasını başarıyla tamamlayan itfaiyeciler için sertifika töreni düzenlendi, törene İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Mutaf ve diğer yetkililer katıldı.

İsmail Mutaf, itfaiye teşkilatının sürekli sahada olduğunu vurgulayarak, 2025 yazındaki orman yangınlarına başarılı müdahaleleri hatırlattı. Eğitimlerin personelin bilinçli ve kalifiye olmasını sağladığını belirtti. Eğitim Şube Müdürü Ömer Selçuk ise projenin itfaiye teşkilatının gelecek vizyonunu inşa etmek için önemli olduğunu, her adımın ölçüldüğünü ve analiz edildiğini söyledi. Törende başarılı itfaiye eri Serkan Ayekin'e plaket verildi, eğitmenler ve personel sertifika aldı. Programın ikinci haftasında, arama-kurtarma senaryoları gibi zorlu konular işlenecek.

Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
NASA’nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya’ya ulaştı NASA'nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya'ya ulaştı
ABD ile İran arasında tarihi müzakere Tahran’ın ön şartı kabul edildi ABD ile İran arasında tarihi müzakere! Tahran'ın ön şartı kabul edildi
İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu

11:30
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret’in kardeşi...
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret'in kardeşi...
11:28
İran’dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
İran'dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
11:17
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak ABD 2 seçenekle karşı karşıya
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya
10:54
Futbol dünyası ayakta Müslüman futbolcuları “Domuz yiyin“ diyerek kovaladı
Futbol dünyası ayakta! Müslüman futbolcuları "Domuz yiyin" diyerek kovaladı
10:17
Katz ve Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti’den ilk tepki
Katz ve Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti'den ilk tepki
09:39
Rüzgarda dolanan bayrağı düzeltmek için 15 metrelik direğe tırmandı
Rüzgarda dolanan bayrağı düzeltmek için 15 metrelik direğe tırmandı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 11:57:20. #7.13#
