İzmir İtfaiyesi 'Head Fire Project' ile Eğitimde Sınırları Zorluyor

Yüksek katlı binalar, sanayi tesisleri ve artan orman yangınları gibi riskler büyürken, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, personelin mesleki gelişimini desteklemek amacıyla 'Head Fire Project' eğitim programını başlattı. Eğitimin ilk aşamasını tamamlayan itfaiyeciler, iki haftalık yoğun süreci geride bıraktı. Gece senaryoları, yoğun duman ve düşük görüş altında gerçekleştirilen tatbikatlarla nefes kesti, itfaiyeciler saniyeler içinde doğru karar vermeye zorlandı.

Programın ilk haftasında, elektrik kaynaklı yangınlardan yüksek katlı bina yangınlarına, kimyasal risklerden metro ve tünel yangınlarına kadar kritik başlıklar işlendi. Yaralı tahliyesi, olay yeri yönetimi ve telsiz kullanımı gibi hayati konular sahada uygulamalı olarak test edildi. Eğitimin ilk aşamasını başarıyla tamamlayan itfaiyeciler için sertifika töreni düzenlendi, törene İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Mutaf ve diğer yetkililer katıldı.

İsmail Mutaf, itfaiye teşkilatının sürekli sahada olduğunu vurgulayarak, 2025 yazındaki orman yangınlarına başarılı müdahaleleri hatırlattı. Eğitimlerin personelin bilinçli ve kalifiye olmasını sağladığını belirtti. Eğitim Şube Müdürü Ömer Selçuk ise projenin itfaiye teşkilatının gelecek vizyonunu inşa etmek için önemli olduğunu, her adımın ölçüldüğünü ve analiz edildiğini söyledi. Törende başarılı itfaiye eri Serkan Ayekin'e plaket verildi, eğitmenler ve personel sertifika aldı. Programın ikinci haftasında, arama-kurtarma senaryoları gibi zorlu konular işlenecek.