İzmir'de Jandarma Uzman Çavuş Kaza Geçirdi

İzmir'de tırın çarpması sonucu yaralanan jandarma uzman çavuş, tedavisinin ardından taburcu edildi, sürücü gözaltına alındı.
Dün H.U. (52) idaresindeki tır, İzmir-Çeşme Otoyolu Alaçatı viyadüğünde İzmir yönüne seyir halindeyken yolun sağ şeridinde arızalanan otomobilin güvenliğini sağlamaya çalışan Uzman Çavuş Ö.S'ye çarptı.
Yaralanan Ö.S, sağlık ekiplerince Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Müdahale sonrası İzmir Şehir Hastanesi'ne nakledilen jandarma personeli taburcu edildi.
Tır şoförü H.U. gözaltına alındı.
Kaza anı, olay yerinde bulunan araçtaki kamerayla kaydedildi.
