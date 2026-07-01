İzmir\'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı

İzmir'de, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, İzmir Bölge Liman Başkanı Ünal Hakan Atalan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Atalan, yaptığı konuşmada, 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kabul edilen Kabotaj Kanunu'nun, Türkiye'nin denizlerdeki egemenliğinin en önemli dönüm noktalarından ve simgelerinden biri olduğunu söyledi.

Kabotaj Kanunu'nun Türk denizciliğinin bugün ulaştığı seviyeye gelmesinde önemli bir itici güç olduğunu ifade eden Atalan, Türkiye'nin deniz ticaretinin küresel ölçekte rekabet gücünü kararlılıkla sürdürdüğünü anlattı.

Geçen yıl itibarıyla Türk deniz ticaret filosunun 2 bin 234 gemi ve 51,8 milyon dedveyt ton taşıma kapasitesine ulaştığını, tonaj bazında dünya sıralamasında 11'inci sıraya yükseldiğini belirten Atalan, şunları kaydetti:

"5 limanımız dünyanın en işlek ilk 100 konteyner limanı arasında yerini aldı. 2025'te limanlarımızı ziyaret eden kruvaziyer yolcu sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 13'lük artışla yaklaşık 2,1 milyon yolcu olarak gerçekleşti. Sektörümüzün bel kemiğini oluşturan insan kaynağı alanında da önemli bir potansiyele sahibiz. 9 bin 100'ü kadın olmak üzere toplam 144 bini aşkın aktif gemi insanımız uluslararası pazarda güçlü bir insan kaynağı sunuyor. 103 akredite eğitim kurumumuzla nitelikli denizcilik personeli yetiştiriyoruz. Sınırların yüzde 70'inden fazlası denizlerle çevrili olan ve üç kıtanın geçit noktasında yer alan Türkiye tartışmasız bir deniz ülkesidir."

???????Konuşmanın ardından uluslararası alanda Türkiye'yi başarıyla temsil eden sporcular ile düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Cumhuriyet Meydanı ile Pasaport Rıhtımı arasında yelken gösterilerinin gerçekleştiği etkinliklerde, İzmir Bölge Liman Başkanlığı önünde halat çekme yarışması düzenlendi.

Daha sonra İzmir Süleyman Elban ve protokol üyeleri, "Bergama" yolcu gemisiyle denize açılarak şehitler anısına körfeze çelenk bıraktı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla İzmir Bölge Liman Başkanlığı önünde vatandaşlara balık ekmek ve lokma ikram edildi.