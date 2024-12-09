İzmir\'de Kaçak Göçmen Faciası: 2 Cansız Bedene Ulaşıldı

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İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında, su alan lastik bottaki kaçak göçmenlerden 25'inin kurtarıldığı olayda kayıp olan 5 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 6 Aralık'ta saat 22.53'te Seferihisar ilçesi açıklarında, bir lastik botun su alarak batma tehlikesi geçirdiği ve içerisinde bulunan kaçak göçmenlerin yardım talebinde bulunması üzerine harekete geçti. Bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi ile giden ekipler, batmak üzere olan lastik botta bulunan 21 ve denize düşen 3 kaçak göçmeni kurtardı. Kurtarılan kaçak göçmenlerden alınan bilgi doğrultusunda 6 kaçak göçmenin daha denize düştüğünün belirlenmesi üzerine bölgeye takviye olarak 2 Sahil Güvenlik gemisi ve 1 helikopter sevk edildi. Arama- kurtarma çalışmalarında 1 kaçak göçmen daha deniz yüzeyinde tespit edilerek kurtarılırken, kayıp olan 5 kişi için hava, deniz ve karadan arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

2 KAÇAK GÖÇMENİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Aramaların dördüncü günü olan bugün öğle saatlerinde, Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Azmak Koyu mevkisinde, kıyıya vurmuş 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemede, kıyıya vuran cesetlerin batan lastik bottaki kayıp kaçak göçmenlere ait olduğu belirlendi. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenlerin cesetleri karaya çıkarıldı. Kayıp olan 3 kaçak göçmeni arama-kurtarma çalışmaları ise sürüyor.