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İzmir'de Kaçak Silah Atölyesi Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İzmir'de Kaçak Silah Atölyesi Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kaçak silah imal ettiği tespit edilen bir şüpheli, atölyesinde düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kurusıkı tabancaları çalışır hale getirdiği ve tabanca imalatında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği atölyeye operasyon düzenledi.

İzmir\'de Kaçak Silah Atölyesi Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı
13.01.2024 - 11:23,  Güncelleme: 11:30
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde atölyesinde kaçak silah imal ettiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kurusıkı tabancaların namlusunu açtığı ve arızalı tabancaları çalışır hale getirdiği öne sürülen şüphelinin atölyesine baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda 2 tabanca ile tabanca imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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Karabağlar, İzmir, Güvenlik, Suç, Güncel, Son Dakika

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