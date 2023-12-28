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İzmir'de Kaçan Araçta Eroin ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de Kaçan Araçta Eroin ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde polis ekipleri, dur ihtarı uymayan bir aracı takibe aldı. Kaçan araçtan atılan uyuşturucuların eroin olduğu belirlendi. Yakalanan şüphelilerin aracında yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca ve 19,6 gram eroin ele geçirildi.

İzmir\'de Kaçan Araçta Eroin ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
28.12.2023 - 09:26,
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İZMİR'de 'dur' ihtarı uymayıp, sürücünün kaçtığı araçta eroin ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi; 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesi'nde uygulama yaptıkları sırada, şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, 35 AN 1122 plakalı otomobil ile kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis, aracın peşine düştü. Takip sırasında kaçan 2 şüpheli, araçtan uyuşturucu attı. İncelemede, atılan uyuşturucuların satışa hazır eroin olduğu belirlendi. Polis, kısa sürede şüpheliler F.A. ile E.K.'yi yakaladı.

F.A.'nın 'hırsızlık', 'kasten yaralama' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' gibi suçlarda kaydı olduğu ve 4 yıl 29 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. E.K.'nin ise 'iş yeri dokunulmazlığı' suçundan kaydı olduğu saptandı. Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve eroin ele geçirildi. Toplamda satışa hazır 19,6 gram eroinin bulunduğu bildirildi. Soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Bornova, Uyuşturucu, Gözaltı, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Kaçan Araçta Eroin ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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