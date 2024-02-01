İzmir\'de KADES Uygulaması Kullanarak Yardım İsteyen Kadın, Polis Memurunu Vurdu

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İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 'KADES' uygulamasından yardım isteyen 4 çocuk annesi B.K., kısa sürede evine gelen polis ekibi tarafından emniyete götürülerek ifade verdi. Şikayetçi olmadığı öğrenilen B.K., kendisini evine bırakan polis memurunu çıkan tartışmanın ardından eline geçirdiği tabancası ile vurarak yaraladı. Olaydan sonra B.K.'nın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda polis memurunu kendisine saldırdığı için vurduğunu belirttiği görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Uzundere Mahallesi 6002 sokak TOKİ Konutlarındaki bir apartmanda meydana geldi. İlk eşinden 4 çocuğu bulunan ve ikinci evliliğinde şiddetli geçimsizlik yaşadığı öğrenilen B.K., eşinden ayrılmak için boşanma davası açtı. Cuma günü boşanma davası görülecek olan B.K., iddiaya göre eşinin evine gelmesi üzerine 'KADES' uygulamasından yardım istedi. Kısa sürede eve gelen polis ekipleri, B.K.'yı alarak Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği'ne götürdü. Burada ifadesi alınan B.K.'nın, daha sonra eşinden şikayetçi olmadı.

ULAŞIM OLMADIĞI İÇİN YARDIM İSTEDİ

B.K. emniyetteki işlemlerinin ardından ulaşım sorunu yaşayacağı gerekçesiyle polis ekiplerinden yardım istedi. Polis otosuna bindirilen B.K. oturduğu adrese götürüldü. İddiaya göre, B.K. araçtan indiği sırada, kendisini bırakan polisten apartmanı kontrol etmesini istedi. Bunun üzerine polis memuru S.A., B.K.'ya eşlik ederek apartmanın 1'nci katındaki dairesine kadar götürdü. B.K., kapı girişinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı polis memuru S.A.'nın beylik tabancasını aldı. Ardından ateş ederek S.A.'yı belinden vurdu. Yaralanan polis memuru olay yerinden kaçmaya çalışırken, B.K. ise evine girdi.

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİNE 'POLİS VURULDU' İHBARLARI YAPILDI

Olaydan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne çok sayıda 'Polis vuruldu' ihbarı yapıldı. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru S.A.'yı (50) yaralı halde buldu. Sağlık çalışanları tarafından belinden tabanca ile vurulduğu belirlenen S.A., ilk müdahalenin ardından ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan polis memuru S.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yapılan araştırmada ise saldırıyı gerçekleştiren kişinin kısa süre önce KADES uygulamasından yardım çağrısında bulunan B.K. olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan B.K., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

SOSYAL MEDYADAN 'POLİSİ VURDUM' PAYLAŞIMI

Polis memuru S.A.'yı vurduktan sonra evine giren B.K.'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım ortaya çıktı. B.K. yaptığı paylaşımda, polis memurunun kendisine saldırdığını ve bu nedenle vurduğunu itiraf ettiği sözleri yer aldı. Ayrıca, B.K.'nın paylaşımlarında emniyete götürülerken polis memurlarını çektiği ve emniyette ifade verirken de kaydettiği görüntülerü yayımladığı görüldü. B.K., açıklamalarında bir süredir antidepresan ilaçları kullandığını da yazdı.

POLİSİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen S.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis memuru S.A.'nın, tedavisinin ardından ifadesinin alınacağı bildirildi.