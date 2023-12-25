İzmir\'de kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sabaha karşı, yaralı bir kadının Faruk Akar Karasu Caddesi'ndeki bir apartmanın girişine sığındığı ihbarı üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, vücudunda bıçak darbesi bulunan Zehra Barbak'ın (37) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Barbak'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, Barbak'ın eşi K.B'yi Vatan Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

Zehra Barbak'ın, kendisini bıçaklayan eşinden kurtulabilmek için sokağa çıktığı öğrenildi.