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İzmir'de Kahramanmaraş depremi anısına bisiklet sürüşü düzenlendi - Son Dakika
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İzmir'de Kahramanmaraş depremi anısına bisiklet sürüşü düzenlendi

İzmir'de Bisikletli Destek Ekibi (BisiDestek) tarafından Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenler anısına sürüş etkinliği düzenlendi. 110 bisikletli Karşıyaka'dan Konak ilçesi Alsancak semtine kadar pedal çevirdi. BisiDestek üyesi bisikletli ekip, depremin birinci yıldönümünde farkındalık oluşturmak ve yardımlaşmayı artırmak amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdi. Ayrıca, deprem bölgesinde çalışan ekip, insani ihtiyaçların karşılanması için önemli bir rol oynadı.

04.02.2024 15:02  Güncelleme: 15:04
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İZMİR'de Bisikletli Destek Ekibi (BisiDestek) ekibi tarafından Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenler anısına sürüş etkinliği düzenlendi. 110 bisikletli Karşıyaka'dan Konak ilçesi Alsancak semtine kadar pedal çevirdi.

Ülkemizde yaşanan en büyük doğal afetlerden biri olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümü münasebetiyle BisiDestek üyesi 110 bisikletli Karşıyaka Atatürk Annesi ve Kadın Hakları Anıtı önünde toplandı. Burada BisiDestek ekibi adına konuşan Mustafa Karakuş, Bugün Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yıldönümü. Biz geçen sene oradaki vatandaşlarımızın yanında olduk. Bugün de anma sürüşünü yapacağız. Karşıyaka'dan Alsancak'a kadar bisikletlerimizle pedal çevireceğiz. Amacımız depremin farkındalığını tekrar gündeme getirmek yardımlaşmayı ve farkındalığı arttırmak dedi. Karakuş, depremin yıkıcılığına ve insanlar üzerinde bıraktığı etkiye deprem bölgesinde bizzat çalışan ekip olarak yakından tanıklık ettiklerini ifade etti. Karakuş, Hatay Defne'de görev yapan BisiDestek ekibimiz bölgedeki insani ihtiyaçların karşılanması için yoğun bir çaba gösterdi ve önemli bir boşluğu doldurdu. Mazot ve benzinin olmadığı, arabaların ve motorlu araçların yıkıntılar sebebiyle geçemediği, arama çalışmaları sebebiyle sessizlik sağlanması gereken sokaklarda, bisikletleri ve taşıyıcı römorkları ile ilaç ve tıbbi malzeme başta olmak üzere, hijyen malzemeleri, çocuk maması, gıda, battaniye ve diğer ihtiyaçları dağıtım noktalarından alıp depremzedelere bizzat ulaştırdılar dedi. Açıklamanın ardından bisikletli ekipler Alsancak'a kadar pedal çevirdi.(DHA)

İzmir\'de Kahramanmaraş depremi anısına bisiklet sürüşü düzenlendi
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İzmir'de Kahramanmaraş depremi anısına bisiklet sürüşü düzenlendi - Son Dakika
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