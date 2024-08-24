İzmir'de kanalizasyon çukurunda mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir'de kanalizasyon çukurunda mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde kanalizasyon çukurunda mahsur kalan yavru köpek 'Şans', itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması ile kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

24.08.2024 14:29
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İZMİR'in Çeşme ilçesinde kanalizasyon çukurunda mahsur kalan yavru köpek 'Şans', itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması ile kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, 19 Ağustos'ta saat 23.30 sıralarında Musalla Mahallesi'nde meydana geldi. Yavru köpeği 'Şans'ın kaybolduğunu fark eden sahibi havlama sesi geldiğini duyup, sesi takip etti. Köpeğin kanalizasyon çukuruna düştüğünü görüp, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Belirtilen yere Çeşme itfaiyesi ekipleri sevk edildi. 3 saat süren çalışmaların ardından yavru köpek, bulunduğu noktadan çıkartıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Köpeği kuyudan çıkaran Çeşme Belediyesi Grup Sorumlusu İtfaiye Çavuşu Aykut Yavuz, "İhbarı alır alır almaz, ekibimle birlikte olay yerine gittik. Önce kapısının olduğu bölgedeki taşları canavarla kestik. Ardından da vidanjörle boşaltmaya çalıştık. Vidanjörün pompası arıza yapınca tecihazatlarımı kuşanıp çukura girdim. En uç noktada bir taşın arasında korkmuş bir halde duruyordu. Dar alanı kırarak aldım. Bugün olsa yine aynısını yaparım. Onlar da bir can. Bizi çok uğraştırdı. Sahibi onu daha önce de sokakta ölmek üzereyken alıp sahiplenmiş. Ona ikinci kez yaşama şansı verdik. Sağ olarak onu oradan kurtardığımız için çok mutluyum" dedi.

Haber-Kamera: Bahri KARATAŞ/URLA (İzmir),( DHA)

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de kanalizasyon çukurunda mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı - Son Dakika

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