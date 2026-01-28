İzmir'in 6 İlçesinde Karla Mücadele - Son Dakika
İzmir'in 6 İlçesinde Karla Mücadele

28.01.2026 10:52  Güncelleme: 12:06
İzmir Büyükşehir Belediyesi, son bir haftada yüksek kesimlerde oluşan kar yağışı ve buzlanmaya karşı 6 ilçede tuzlama ve kar küreme çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler, ulaşımın aksamaması için 24 saat teyakkuzda.

(İZMİR) - İzmir'in yüksek kesimlerinde oluşan kar yağışı ve buzlanmaya karşı gece gündüz çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağışlarla geçen son bir haftalık dönemde 6 ilçede tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.

İzmir'in yüksek kesimlerde 7 gün 24 saat teyakkuzda olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kar yağışı ve buzlanmanın olduğu noktalarda ulaşımın aksamaması için önlemler alarak olumsuzlukların önüne geçti. İzmir'in köy yolları başta olmak üzere sıcaklıkların sıfırın altına düştüğü noktalarda tuzlama çalışması yapan ekipler, yüksek kesimlerde oluşan kar birikintilerine ise kar küreme araçlarıyla müdahale etti.

6 ilçede karla mücadele çalışması

Kar mücadelesi kapsamında ekipler, Ödemiş'in Bozdağ Kayak Merkezi Yolu, Gölcük Mahallesi, Tire'nin Dallık Mahallesi, Karabağlar'ın Kavacık Mahallesi Hava Radar Yolu, Kemalpaşa'nın Beşpınar ve Sütçüler mahalleleri, Spil Dağı Milli Parkı Yolu, Bornova'nın Beşyol, Kayadibi ve Çamiçi mahalleleri, Beydağ Ada Küre Mahallesi ve Ovacık yayla yolunda çalışma yürüttü. İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Şube Müdürlüğü tarafından meteorolojik gelişmeleri anlık olarak takip eden ekipler, 10 araç ve 30 personelle kış koşullarının yol açabileceği olumsuzluklara karşı mücadeleyi sürdürmeye devam edecek.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

